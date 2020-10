Personál paláca sa má pripraviť na návrat princa Harryho: O Meghan nepadla ani zmienka!

Podľa britského portálu Daily Mail môže Princ Harry čeliť napomenutiu od kráľovnej kvôli obavám z jeho verejných komentárov k politike USA, keďže podľa dostupných informácií sa kráľovská rodina pripravuje na jeho návrat do Veľkej Británie.

Je možné, že personálu kráľovského paláca bolo nariadené, aby pripravili kráľovský dom Frogmore na bezprostredný návrat vojvodu bez zmienky o Meghan Markle. Kráľovná Alžbeta (94) sa pravdepodobne stretne s princom Harrym v HMS Bubble v paláci vo Windsore potom, čo sa vrátila aby mohla pokračovať v rôznych politických stretnutiach.

„Služobníctvu Windsorského zámku bolo povedané, aby sa pripravili na možnosť Harryho návratu,“ uviedol zdroj pre britské noviny The Sun. „Bolo im povedané, že to môže byť v priebehu najbližších týždňov, no o Meghan Markle nepadla žiadna zmienka.“ Informácie o jeho návrate prišli po tom, čo Harry odovzdal značnú sumu na zaplatenie nájomného a vyrovnanie účtu za renovácie financované daňovými poplatníkmi vo výške 2, 6 milióna eur, ktoré boli realizované na ich dome vo Veľkej Británii.

Kráľovský expert tvrdí, že Meghan a Harry, ktorí teraz žijú s ich ročným synom Archiem v kaštieli za skoro 12 miliónov eur v Santa Barbare, „spálili významné mosty“. Ako napísala pre Mirror novinárka Penny Junor, kráľovský pár si zo svojho odchodu do Spojených Štátov ťažkú hlavu nerobí. Životopisec poznamenal, že aj keď princ Harry môže zlepšiť svoj vzťah s bratom princom Williamom je nepravdepodobné, že by sa Meghan do kráľovského paláca niekedy chcela vrátiť. Rovnako poznamenal, že bývala herečka, ktorá v posledných týždňoch nahlas vyzývala Američanov, aby šli voliť, by nedokázala dosiahnuť svoju túžbu - zmeniť svet, ako členka kráľovskej rodiny.

„Za posledných pár mesiacov Harry a Meghan spálili niekoľko významných mostov, ktoré už možno nedokážu opraviť," povedala Penny. „Zdá sa, že ich to momentálne ani netrápi. A nemyslím, že by sa Meghan niekedy chcela vrátiť. Počas krátkeho pôsobenia ako pracujúca členka prišla na to, že britská kráľovská rodina, nie je miesto pre toho, kto má politické ambície. Penny však naznačila, že Harry nemá rovnaké politické ambície a jeho vášeň namiesto toho spočíva v pomoci tým, ktorí to potrebujú. Dodala, že je pravdepodobné, že: „jedného dňa si nájde cestu späť“.