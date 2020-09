Harry a Meghan si vďaka novému kšeftu poriadne prilepšia: Na konte im pristanú desiatky miliónov

Nová zárobková činnosť! Harry (35) a Meghan (39) podpísali exkluzívnu niekoľkoročnú zmluvu so streamovacou službou Netflix.

Budú vytvárať viacero programov, pričom v niektorých sa majú aj objaviť. Zdroje naznačujú, že dostanú 85 až 127 miliónov eur! Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu, ktorí nedávno našli svoj nový domov v kalifornskej Santa Barbare, majú tentoraz našliapnuté aj na novú pracovnú kariéru. A to len pol roka po tom, ako skončili svoju „prácu“ pre kráľovskú rodinu. Uzavreli totiž viacročnú zmluvu so streamovacou službou Netflix. Tá im má platiť za programy, ktoré im budú dodávať pod hlavičkou svojej zatiaľ nepomenovanej produkčnej spoločnosti.

Má ísť o dokumenty a seriály, filmy, komentované reality show a detské programy. „Sústredíme sa na tvorbu obsahu, ktorý informuje, ale aj dáva nádej," vyjadril sa Harry. „Je pre nás dôležité, ako pre čerstvých rodičov, aby boli programy inšpiratívne a orientované na rodinu,“ dodal. Riaditeľ streamovacej služby Netflix Ted Sarandos je veľmi pyšný na to, že si bývalá kráľovská dvojica vybrala za svoj „kreatívny domov“ práve ich.

Nie je úplne jasné, koľko peňazí by im táto lukratívna zmluva mala zarobiť, no zdroje uvádzajú, že by malo ísť o 85 až 127 miliónov eur. Medzi titulmi by sa mala objaviť inovatívna séria dokumentov aj kreslená rozprávka oslavujúca inšpiratívne ženy. V niektorých programoch by mali vystupovať aj osobne.