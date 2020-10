Multiotecko Kollár má veľké plány s honosnou vilou: Zábery z dronu hovoria za všetko

Politik a multiotecko Boris Kollár (55) má desať detí s deviatimi ženami. Nekorunovanou kráľovnou jeho rozsiahlej netradičnej rodiny je stále Andrea Heringhová (39).

Brunetka mu totiž ako jediná priviedla na svet dve deti. Nie je tajomstvom, že Kollár sa o svoje ratolesti a ich matky príkladne stará. Andrea tak mala dostať ako darček luxusnú vilu, ktorá mala stáť na pozemku hneď vedľa domu politika. S prepychovou stavbou sa ale spájajú aj početné problémy. Dvojročné naťahovačky s úradmi nakoniec multiotecko vyriešil po svojom.

Namiesto výstavby domu pre Andreu kúpil nový bazén sebe a pridal aj ďalšie úpravy svojej luxusnej nehnuteľnosti. Vyzerá to tak, že Kollár sa pustil do renovácie svojej záhrady. Vedľa jeho domu na pozemku v lukratívnej lokalite v našom hlavnom meste - pri Slavíne - totiž len nedávno vyrástol bazén a podľa záberov z dronu je jasné, že aj jeho okolie dostalo nový šat.

Skalku popri plote mal pod palcom nepochybne záhradný architekt a robotníci sa o ňu postarali priam ukážkovo. Zdá sa, že politik chce stráviť budúce leto na svojej terase. Práve tam môže s pokojným svedomím organizovať záhradné párty pri bazéne a jeho hostia si užijú skutočný luxus. Na pozemku stále prebiehajú úpravy a nie je ešte celkom jasné, aké má multiotecko plány a čo všetko tam pribudne. Isté však je, že kým s budovaním záhrady a relaxačného zázemia sa mu veľmi darí, jedna vec je však akosi v nedohľadne.

Palác nestojí

Už pred viac ako dvomi rokmi práve Nový Čas priniesol informáciu, že Kollár chce stavať. Nové hniezdočko, ktoré mala dostať jeho nekorunovaná kráľovná Heringhová, malo už dávno stáť hneď vedľa jeho domu. Kollár však otvorene priznal, že s tým má problémy. „Stále čakám na stavebné povolenie, ale už by sa to mohlo po roku a pol konečne podariť,“ pošťažoval sa ešte začiatkom roka politik, ktorý tiež priznal, že za spomínané obdobie sa celá stavba menila nie raz, ale hneď dvakrát. „Bolo treba dvakrát prerobiť projekt, ale ešte stále ho nemám vydané,“ dodal Kollár.

Veľké plány

Andrea sa tak zatiaľ svojho kráľovstva nedočkala, hoci mal Kollár veľké plány. „Budeme bývať blízko, pretože sú to dva pozemky vedľa seba. Má to 2 400 metrov a dva samostatné vchody. Dohodli sme sa, že tam teraz začnem stavať a vlastne budeme susedia,“ vysvetlil v minulosti politik s tým, že každý bude mať svoje súkromie.

Sexica mala k bývaniu dostať aj vlastnú prístupovú cestu a podľa odhadov by sa luxusné sídlo aj s pozemkom malo vyšplhať na sumu približne 400 000 - 500 000 eur. Nový Čas kontaktoval Kollára aj včera s otázkami, či upustil od výstavby Heringhovej paláca a aké plány má na svojom pozemku momentálne, no do uzávierky sa nevyjadril.