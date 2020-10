Barbora Balúchová o tom, aký je Kollár otec: Som rada, keď sa s Borisom stretneme na 15 minút

Na rovinu povedala, ako to u nich funguje.

Speváčka a moderátorka Barbora Balúchová (32) je šťastnou mamou takmer štvorročného synčeka Alexandra Jána, ktorého porodila šéfovi parlamentu Borisovi Kollárovi (55). Sympatická blondínka sa netají tým, že známy multiotecko na syna veľa času nemá. Napriek tomu vraj robí, čo sa dá a s malým Alexandrom sa snaží byť, keď mu to povinnosti dovolia.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Balúchová je jednou z desiatich matiek, ktoré porodili Kollárovi dohromady 11 detí. Jej syn Alexander Ján je 10. dieťaťom šéfa parlamentu. V rozhovore pre Nový Čas Nedeľa blondínka povedala, že stredom jej vesmíru je predovšetkým synček, a hoci ho vychováva sama, otec sa o malého stará, ako môže.

„Snaží sa byť s ním, keď má voľnú chvíľku. Alexander ho však vída v televíznych reláciách či na internete. Od malička ho vediem k tomu, aby vnímal otca ako autoritu. Syn ho miluje najviac na svete a vzhliada k nemu, no ešte si neuvedomuje, kto je jeho otec a čo robí,“ myslí si blondínka, ktorá sa malému snaží vytvoriť čo najlepšie zázemie.

Bývalá superstáristka prezradila aj to, či sa Alexander stretáva s ďalšími súrodencami. „Zopár z nich stretol, ale ja som rada, keď sa stretneme s Borisom na 15 - 20 minút. Takže nejaké veľké, hromadné rodinné oslavy sme zatiaľ ešte neabsolvovali.“

Exekúcie a nová práca

Barbora sa nespolieha len na štedrosť otca svojho syna, ale najmä na seba. Účinkuje v talkshow Petra Marcina a od jesene má nový flek v Senzi TV, kde v relácii Senzi svet s Bašou nazerá do sveta umelcov. „Bola to novinka, dokonca šok, že som dostala takúto príležitosť. Som za ňu vďačná,“ teší sa.

Radosť z materstva a práce jej však minulý rok zatienili dlžoby, ktoré vyústili do exekúcií. Tie však podľa vlastných slov už vyriešila. „Je to uzavreté, bol to taký výkričník. Asi som sa potrebovala poučiť. Tí, čo ma poznajú, vedia, že pomôžem, kde sa dá a doplatila som na to. Už si dávam lepší pozor na kamarátov,“ skonštatovala.