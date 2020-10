Schmiedlovej recept na úspech: Psychiku ladím pri zvieratách

Ani sama to nečakala. Tenistka Anna Karolína Schmiedlová (26) sa na koronou poznačenom grandslame Roland Garros prebojovala až do tretieho kola.

Po tom, ako vyradila dve bývalé svetové jednotky, nestačila na agresívnu kvalifikantku Nadiu Podoroskovú. Schmiedlová priznala, že prehry často dosť psychicky prežíva. Útechu od tenisu preto hľadá v iných záľubách. Venuje sa napríklad zvieratám či umeniu.

Ako ste vnímali letnú iniciatívu STZ zorganizovať šnúru turnajov po SR?

Ja osobne som z tých turnajov mala radosť. Trávila som veľa času s mladšími slovenskými hráčkami. Navzájom sme si pomáhali a radili. Bolo to iné leto, než na aké som zvyknutá. Navyše na týchto turnajoch som nastupovala väčšinou z pozície favorita, čo bola pre mňa tiež vítaná zmena.

Áno, bola to od zväzu pekná iniciatíva. Pomohlo to či už finančne, ale aj kondične. Pre športovcov je dôležité, aby nevypadli z rytmu.

Podorosková, vaša súperka, s ktorou ste vypadli na Roland Garros, hrá už semifinále. Napadli vám možno také myšlienky, že za iných okolností ste mohli byť na jej mieste?

Napadlo mi to. Ale v tenise to takto nemôžete brať. Keď prehrám, tak je jedno, ako hrá ďalej súperka, ktorá ma vyradila. V podstate to už ani nikdy nesledujem. Podoroskovej postup do semifinále som si však náhodou všimla. Samozrejme, je to aj môj sen, prebojovať sa na grandslame tak ďaleko. Môžem byť ale šťastná aj za ten výsledok, ktorý som dosiahla. Vôbec som to nečakala.

Ako ste trávili čas vo francúzskej bubline?

V podstate od rána do večera som bola na kurtoch. Videla som kopu zápasov i tréningov. Najviac ma zaujali Nadal či Thiem. Snažím sa z nich brať príklad pre moju hru.

S pánom Uberalom trénujem už viac ako rok. Pomáha mi hlavne psychicky, vie ma upokojiť. Sme výborný tím. Aj na French Open som bola vďaka nemu pripravená na maximum.

Minulý rok vás trápili zranenia, už je všetko v poriadku?

Áno, mala som obdobie, keď som polroka nemohla hrať, takže som sa trochu trápila. Nebola to ľahká doba. Tento rok som bola ready na 100 %. Mala som veľkú energiu a chuť. Škoda, že prišla táto pandemická situácia.

Na tenistku máte dosť netradičné záľuby. Venujete sa napríklad zvieratám či umeniu. Čerpáte práve pri týchto aktivitách silu do bojov na kurtoch?

Tenis pre mňa nie je ľahký život, ani šport ako taký. Psychicky to dosť často prežívam, hlavne prehry, preto sa snažím hľadať si rôzne iné koníčky, ktoré ma bavia a ktoré mi občas trochu zamestnajú myseľ. Prinesie to do môjho života aspoň trošku zmenu a prídem na iné myšlienky. Vybalansujem tým nervy a stres z tenisu.