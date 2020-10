Súper nenechal na Djokovičovi nitku suchú: Vždy keď prehráva, pýta si ošetrenie

Španielsky tenista Pablo Carreno Busta po prehre s Novakom Djokovičom v stredajšom štvrťfinálovom súboji na Roland Garros spochybnil zdravotné problémy svetovej jednotky.

Srb sa po prehratom prvom sete sťažoval na bolesti ľavého ramena a krku a nechal sa ošetriť. Po prestávke sa dokázal herne nakopnúť a napokon zvíťazil 4:6, 6:2, 6:3 a 6:4.

"Neprekvapilo ma, že si vypýtal zdravotný timeout," reagoval Carreno Busta. "Je to niečo, čo robí dlhé roky. Zakaždým, keď sa zápas pre neho zle vyvíja a dostáva sa do problémov, vyžiada si ošetrenie. Pre mňa je to vlastné dobré znamenie. Znamená to, že on prehráva a ja hrám dobre," povedal sedemnásty nasadený hráč.

Po zdravotnej pauze sa charakter stretnutia zmenil a Srb duel otočil. Carreno Busta na pozápasovej tlačovej konferencii nepriamo obvinil súpera z neférových praktík: "Neviem, čo je za tým. Možno čelí tlaku a potrebuje s tým niečo urobiť. Po prestávke však hrá normálne, akoby sa nič nestalo. Neviem, možno ho skutočne sužujú bolesti, alebo je to psychického charakteru. Treba sa opýtať jeho."Od úvodu hral so zatejpovanou zadnou stranou krku. "Necítil som sa skutočne dobre, keď som išiel na kurt. Pri rozcvičke sa mi stalo pár vecí," uviedol najvyššie nasadený hráč. Na turnaji prvýkrát stratil set, napokon však duel zvládol. "V priebehu zápasu sa to zlepšovalo a už to toľko nebolelo. V úvode súper diktoval hru, ja som sa len viezol. Nemal som veľa energie v nohách a chýbal mi lepší pohyb. Trvalo asi set a pol, kým som sa začal cítiť lepšie. Ako zápas plynul, telo som zahrial a bolesť ustúpila," povedal Djokovič. S Carrenom-Bustom sa stretol prvýkrát od osemfinále US Open, v ktorom ho diskvalifikovali za napálenie loptičky do krku čiarovej rozhodkyne.

Presnú povahu svojich zdravotných problémov nechcel konkretizovať: "Mal som problémy s krkom a ramenom. Radšej by som to veľmi nerozoberal. Nakoniec, stále pokračujem na turnaji, takže veľa toho nechcem prezradiť." Do semifinále dvojhry na parížskej antuke sa prebojoval po desiaty raz v kariére. V boji o postup do finále sa v piatok stretne s Grékom Stefanosom Tsitsipasom.