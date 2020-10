Šťastní rodičia Ďurovčíkovci si užili prvé kočíkovanie Janka: So slovami choreografa sa stotožní každý rodič

Užívajú si svoj malý poklad!

Známy režisér a choreograf Ján Ďurovčík (49) sa už takmer dva týždne teší zo synčeka Janka, ktorého mu priviedla na tento svet jeho milovaná manželka, muzikálová herečka Barbora (25). Zaľúbenci využili pekné jesenné počasie a vyrazili na prvú prechádzku so svojím drobcom!

Ďurovčík si minulý týždeň odniesol svoje dve lásky domov z pôrodnice a už vtedy neskrýval dojatie. „Ako sa hovorí, postav dom, zasaď strom a chýbalo toto. Teraz, keď sme si ho doniesli domov, zrazu akoby to celé ožilo. Už keď sme urobili detskú izbu, tak to bolo také... A teraz, keď sme prekročili dvere domu... Už plačem... No dobre. Sme šťastní asi ako všetci rodičia,“ priznal Novému Času režisér, ktorý si chvíle s drobcom nevie vynachváliť.

Počas uplynulej soboty sa s manželkou a synčekom vybrali na čerstvý vzduch a pre Janka to tak bola prvá prechádzka. Fotograf Nového Času zachytil dvojicu neďaleko ich domu a bolo vidieť, že sú vo výbornej nálade. Navyše boli ešte aj dokonale zladení. Aj režisér aj jeho atraktívna manželka zvolili sivé tepláky a úplne rovnaké biele tenisky. V športových outfitoch pôsobili ako rodinka vystrihnutá z magazínu. A ako si hrdličky užili prvé kočíkovanie?

„Nikdy som si nemyslel, že tak obyčajná vec, akou je kočíkovanie, môže človeka naplniť takou hrdosťou. Cítil som sa s manželkou ako na móle. I keď tam nikto nebol, mal som pocit, že sa na nás celý svet díva. Bol to pocit hrdosti a lásky. Nikdy som netušil, že to môže byť tak nádherné,“ povedal hrdý otecko.

Manželke pomáha

A hoci má Ďurovčík veľa práce, rodina je na prvom mieste. „Malý je asi ako ostatné deti, sem-tam plače, sem-tam spí. Ale zvládame to, teda hlavne vďaka Barbore, lebo tá je skvelá. Som z nej dojatý. Nie som pri každom kúpaní, ale pri prebaľovaní som stále, lebo to sa deje často,“ zasmial sa režisér.