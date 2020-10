Monika Bagárová sa po pôrode púšťa do chudnutia: Koľko kíl chce dať dole?

Ani celebritné maminy nezískajú postavu, akú mali pred tehotenstvom, späť lusknutím prsta.

Svoje o tom vie česká speváčka Monika Bagárová. Dcérku Rumiu priviedla na svet cisárskym rezom koncom mája. Jej aj partnerovi, zápasníkovi MMA Makhmudovi Muradovovi, robí obrovskú radosť.

,,Moje telo, moja postava ešte rozhodne nie je vo forme, na ktorú som bola u seba zvyknutá a v ktorej sa cítim dobre. Momentálne mám 6 kikogramov navyše,“ hlási na sociálnej sieti. ,,Každopádne na tom chcem zapracovať. Včera som urobila prvý krok k tomu, aby moje telo začalo pomaly fungovať a dávať sa dohromady. Návšteva fyzioterapeutky po pôrode bola prvým krokom.“

,,Čo vám chcem povedať, je, že aj keď máme doma naše malinké lásky a je to náročné, vyčerpávajúce a niekedy naozaj premýšľate nad tým, kedy ste sa naposledy v kľude vykúpali a vyfénovali si vlasy, tak by sme sa o seba mali starať a skúsiť urobiť maximum pre to, aby sme boli so svojimi telami spokojné a mali trochu času aj pre seba,“ myslí si speváčka.

,,Áno, áno, viem, že niekto nemá žiadnu pomoc rodiny alebo priateľov a za to klobúk dole, že sa staráte celé dni úplne sami. Ale verte, že zacvičiť sa dá aj doma, napríklad pri telke,“ odkázala. Monika sa nedávno zverila, že malej Ruminke rastú zúbky a keď nie je na rukách, často plače.