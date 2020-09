Superstáristka Konvičková opísala svoj prvý pôrod: Fíha, toto na sále nezažije každá

Bývalá účastníčka SuperStar, česká speváčka Markéta Konvičková, je už takmer týždeň mamičkou.

Snúbencovi Renému priviedla na svet dcéru Amálku v ostravskej nemocnici. Už po pôrode sa rozplývala nad personálom. ,,Hneď by som išla znovu rodiť. Boli naozaj božskí!" pochválila Markéta. Superstáristka porozprávala o svojom pôrode pre extra.cz.

Speváčkin partner René je pilot a z obavy, že by bola sama doma, keď sa začne pôrod, bývala v čase jeho neprítomnosti u rodičov a starých rodičov. Amálka sa vypýtala na svet dva-tri týždne pred termínom. ,,V noci mi praskla voda, tak som ich prebudila a povedala im pobavene, že máme trocha narušené plány a rodina ma odviezla do nemocnica. Asi by som to zvládla odšoférovať aj sama, ale to človek v takej situácii nechce,“ uvažuje blondína, ktorá mala pred sebou čakanie na princeznú.

,,Celý deň sme čakali na kontrakcie, samotný pôrod bol krásny a prirodzený. Bola to rýchlovka, za desať minút bola Amálka vonku, bez akýchkoľvek bolestí a oblbovákov. Bolo to naozaj ako za odmenu. Na sále som hovorila: ,To je všetko? Pokojne by som rodila hneď znova!´ Bola som prekvapená,“ vyrozprávala Markéta, Tá má totiž za sebou ťažké obdobie a boj so vzácnym nádorom, ktorý našťastie dopadol dobre.

Že nemala bolestivý pôrod, pripisuje tomu, že bol predčasný. ,,Asi to bolo tým, ako bola Amálka menšia. O to viac si to vážim, keď som počula od ostatných mamičiek na oddelení, koľko komplikácií zažili. Bolo mi to veľmi ľúto, že to nemohli mať rovnako jednoduché,“ vyjadrila sa Konvičková pre extra.cz. Dcérka vážila 2,4 kilogramu a jej príchod na svet stihol aj šťastný otecko. ,,Aj keď bol práve na 20 dní v Rakúsku, tak to stihol. O jednej ráno som mu proste zavolala, že rodím, nejako si to v práci zariadil a rýchlo autom prišiel do Ostravy. Bol šťastný, že to zažil,“ dodala speváčka.