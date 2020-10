Chorý Hryc v rukách lekárky, ktorá predĺžila život Gottovi († 80): Nová drahá liečba z Ameriky!

Nevzdáva sa! Známy herec Andy Hryc (70) zvádza od apríla náročný boj s leukémiou.

V momente, keď mu lekári diagnostikovali toto závažné ochorenie, musel byť hospitalizovaný v nemocnici. Tam strávil dlhých 60 dní, keď nemohol vidieť milovanú rodinu. Umelec priznal, že si siahol na dno fyzických aj psychických síl. Po prepustení zo špitálu sa však vojna s rakovinou neskončila. Najnovšie Andy podstupuje u nás celkom novú americkú chemoterapiu a dozerá na neho aj uznávaná lekárka, ktorá sa starala aj o českého speváka Karla Gotta († 80). Ten trpel tou istou diagnózou.

Hryc musí pravidelne chodiť na kontroly, ktoré sú už na dennom poriadku. Dôvod je jasný - umelec podstupuje ďalšiu chemoterapiu. „Je to úplne nová americká chemoterapia, ktorú ministerstvo zdravotníctva povolilo na Slovensku len niekedy začiatkom augusta. Je to, samozrejme, veľmi drahé,“ vysvetlil Novému Času herec, ktorý poslúcha všetky rady lekárov a riadi sa nimi. Ani na chvíľu nezapochyboval nad liečbou, hoci to bolo pre jeho telo mimoriadne náročné. Na začiatku septembra totiž prišiel šok.

„Nasadili mi túto chemoterapiu v plnom rozsahu, pretože mali dobrú skúsenosť, že moje telo dobre reaguje na takúto liečbu. Ukázalo sa však, že táto chemoterapia je oveľa silnejšia. Potom mi ju zastavili, aby si organizmus oddýchol. Bol som malátny, slabý, chcel som spať. Po dvoch týždňoch pokračujeme v liečbe, no chemoterapia je nadimenzovaná slabšie. V pondelok som bol na kontrole a výsledky sú lepšie,“ hovorí svedomitý pacient, ktorý si uvedomuje vážnosť situácie. Leukémia sa totiž nevzdáva, no po správach od lekárov sa Hryc usmieva.

„Chemoterapia pozostáva z dvoch krokov, jedným sú injekcie, ktoré sa dávajú každý deň. Sedem dní za sebou. A popritom sa dávajú tabletky, ktoré sú jej súčasťou. Dnes mi volal doc. Mistrík, že po dobrých čiastočných výsledkoch mi zvyšuje dávkovanie chemoterapie. Takže pro- gres je jasný.“