Tínedžerka požiadala o zápis do Guinnessovej knihy rekordov: Zbadáte jej nohy, nebudete sa diviť

Sedemnásťročná Maci Currin z amerického Texasu je so svojimi 208 centimetrami v dave neprehliadnuteľná.

Má o tridsať centimetrov viac než priemerná žena v USA. Lenže to, čo jej príslušníčky jej pohlavia závidia najviac, sú nohy. Maci má totiž medzi ženami zrejme najdlhšie dolné končatiny sveta. Merajú od päty po bedrá 135 centimetrov. ,,Neskrývajte to, proste si to vážte!" radí Maci všetkým ľuďom, ktorí sú niečím zvláštni a nespadajú do priemerov a noriem.

Hoci niektoré veľmi vysoké dievčatá sa hrbia a snažia sa nevyčnievať - ​​predovšetkým nad mužskou časťou populácie - ona je vystretá a hľadí na mužov bez mindrákov. Maci požiadala o zápis do Guinnessovej knihy svetových rekordov, pretože má nohy dlhšie ako doterajšie rekordérka Jekaterina Lisina, ruská basketbalistka.

Jej nohy podľa oficiálnych údajov merajú 132 centimetrov. ,,Samozrejme to má veľa negatív, stále sa búchate do hlavy o zárubňu, nemôžete sa vopchať do auta, nemôžete si kúpiť bežnú konfekciu," priznáva Maci z Austinu. Dievča má ale celkom priemernú mamičku, ktorá meria len 170 centimetrov. Otec má 196 a brat 190 centimetrov. Najvyššou ženou sveta je Číňanka Sun Fang s 221 centimetrami.