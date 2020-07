Tento párik nemožno na ulici prehliadnuť: Zbadáte ich v plnej kráse, zostanete prekvapení

Dámy, viete si predstaviť, že by bol váš partner od vás o hlavu nižší? Presne to je príbeh Angličanov Jess Kay (22) a jej priateľa Matthewa.

„Predtým, ako sme sa spoznali, som tým fakt trpela. Bola som vyššia ako rodičia a ľudia na nás často divne pozerali,“ opísala 185 centimetrov vysoká dievčina. „Necítila som sa ako malá roztomilá žena a nikdy som nechodila s nikým, kto by bol nižší ako ja.“ To sa zmenilo, až keď do jej života vstúpil Matthew, ktorý meria o 10 cm menej. Začiatky ich vzťahu však neboli vôbec ľahké a Jess sa podľa webu Dailymail hanbila so svojím priateľom chodiť na verejnosť.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Jeho kamaráti ma volali Peter Crouch (vysoký anglický futbalista pozn. red.) a vtedy som to tak nebrala, no je to naozaj podarený vtip,“ opisuje s odstupom času. Čas bol presne tým faktorom, ktorý potrebovala na to, aby si zvykla na neprajné pohľady udivených okoloidúcich. Matthew povedal, že od prvého momentu mu nikdy neprišlo zvláštne, mať vyššiu priateľku a to bolo to, čo ich vzťah veľmi stmelilo. „Keď som s ním, cítim sa sebaistá a už ma nezaujíma, ako sa kto pozerá,“ povedala. Zázračný pôrod dvoch bábätiek: Medzi dvojičkami je 3-ročný vekový rozdiel

Šťastná vysoká žena našla niekoho, kto jej dal pocítiť, že jej výška je úplne normálna. „Aj modelky spodnej bielizne sú často vysoké a je to teda výhoda,“ pripúšťa Jess s nadhľadom.