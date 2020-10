Prvé víťazstvo v nadnárodnej lige: Capitals spasil v nájazdoch Bubela

Hokejisti iClinic Bratislava Capitals zaznamenali prvé víťazstvo v treťom zápase v nadnárodnej Ice Hockey League.

V nedeľňajšom stretnutí 4. kola triumfovali na ľade rakúskeho tímu HC TWK Innsbruck 3:2 po predĺžení a nájazdoch. Ten rozhodujúci premenil Miloš Bubela.



Innsbruck mal výborný vstup do zápasu a už v 18. sekunde sa dostal do vedenia, keď sa po prihrávke Girard presadil Sideroff - 1:0. Vedenie vydržalo domácim len do šiestej minúty, Capitals totiž hrali presilovku, ktorú premenil Bohunický - 1:1. O dve minúty sa znovu menilo skóre stretnutia. Hosťom opäť podkúrila elitná formácia, Sideroff tentokrát našiel prihrávkou Gerlacha a ten prekonal Baroša. Bratislavčania dokázali odpovedať aj na tento gól a v 16. minúte vyrovnal počas ďalšej presilovky Hults - 2:2.