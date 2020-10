Hamšík pred reprezentačným trojzápasom: Necítim sa ako spasiteľ

Na uplynulom zraze slovenskej futbalovej reprezentácie si namiesto absentujúceho Mareka Hamšíka (33) navliekol na ruku kapitánsku pásku na ruku Juraj Kucka (33).

Stredopoliar čínskeho PFC Ta-lien však už tento raz bude k dispozícii trénerovi Pavlovi Hapalovi na nasledujúci trojzápas a verí, že dopadnú lepšie, ako predchádzajúce.

Hamšík je na Slovensku už dlhšie a na zraz sa veľmi tešil. "Teraz máme všetci v hlave zápas s Írskom. Ale musí to vyzerať inak, ako na poslednom zraze. Nevyzeralo to ideálne a to sa musí zmeniť. Je to teraz iný zraz ako uplynulý, kde chalani neboli v zápasovej záťaži. Myslím si, že to bude lepšie. Uvedomujeme si to a pripravíme sa na to," povedal Hamšík v nedeľu v Senci.

Slováci najskôr odohrajú semifinále play off EURO 2020 s Írmi 8. októbra na bratislavskom Národnom futbalovom štadióne. V prípade postupu do finále nastúpia 12. novembra na pôde víťaza duelu Bosna a Hercegovina - Severné Írsko. V Lige národov Slovensko nastúpi v Glasgowe v nedeľu 11. októbra proti Škótsku a v Trnave proti Izraelu v stredu 14. októbra. "S Írmi sme hrali vždy vyrovnané zápasy. Bude to o dobrej defenzíve a verím, že máme kvalitu na to, aby sme dali nejaký gól. Ale nebude to jednoduché," dodal Hamšík.

Práve na kapitána Slovákov sa upierajú zraky fanúšikov, ktorí veria, že jeho prítomnosť mužstvu pomôže. Tréner Hapal 33-ročného špílmachra národného tímu nenominoval na septembrové prvé súboje LN s Českom a Izraelom, pretože by mu po návrate do čínskeho klubu hrozila až trojtýždňová karanténa.Každý z nás si ešte chce zahrať na veľkom turnaji a bolo by zlé premárniť takú šancu."

Hapal nemohol v predchádzajúcich dueloch počítať ani s Albertom Rusnákom z Realu Salt Lake City zo zámorskej MLS. "Vedel som, že keď vynechám uplynulý zraz, budem na tento musieť prísť skôr. My ešte máme zajtra ligový zápas, po rozhovore s trénerom v klube som vedel, že ho vynechám. Urobil som maximum, aby som tu bol. Vieme o čo ide a ostatné bude len na nás. Veľmi sa teším na zápas s Írskom," povedal Rusnák.

Podľa 26-ročného stredopoliara môže byť barážový zápas proti Írsku o jednej chybe: "Vyrastal som v Anglicku, viem o čo pôjde. Bude tam veľa osobných súbojov, Íri viac stavajú na fyzickej pripravenosti ako na technickej vyspelosti. Musíme sa naozaj dobre pripraviť."

Oproti septembrovým duelom však možno bude chýbať stredopoliar Neapolu Stanislav Lobotka, ktorý je momentálne s klubovými spoluhráčmi v karanténe. "Keby Stano nemohol prísť, bola by to obrovská strata. Ale ja verím, že sa to nejako vyrieši. V Neapole hráva viacero futbalistov, ktorí sú v reprezentácii, takže verím, že to pôjde," uviedol Hamšík.

Slováci mali v predchádzajúcich dvoch zápasoch problémy so zložením obrany, Hapalovi chýbal najmä Dávid Hancko a v stretnutí proti Česku sa zranil Lukáš Štetina., ktorý sa po ukončení spolupráce s účastníkom najvyššej španielskej futbalovej ligy Celtou Vigo presunul do Čiech, kde si našiel nového zamestnávateľa. Dvadsaťšesťročný obranca sa stal posilou FK Mladá Boleslav, v jej drese odohral uplynulé tri zápasy s plným počtom minút. "Som rád, že hrávam, a že som zdravý. Som rád, že som išiel do Boleslavi, hoci som mal aj iné ponuky., ale som samozrejme rád, že som opäť medzi chalanmi," vyslovil sa Mazáň.