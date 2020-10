Hapal si zaspomínal na staré mená: Veľký návrat do repre pre Mazáňa a Pauscheka

Do roka a skoro aj do dňa! Obranca Róbert Mazáň (26) si zahral v reprezentácii naposledy vlani 13. októbra na Tehelnom poli proti Paraguaju.

Zápas mu nevyšiel a zmizol zo zorného uhla trénera Pavla Hapala (51). Český kouč si po dvanástich mesiacoch na neho spomenul a povolal ho na semifinále baráže ME proti Írsku (8. 10. v Bratislave) i dvojzápas Ligy národov so Škótskom (11. 10. v Glasgowe) a Izraelom (14. 10. v Trnave).

Pri dlhodobom zranení Dávida Hancka je neuralgickým bodom slovenskej defenzívy opäť jej ľavá strana. Aj preto padla voľba na ľavonohého Mazáňa, ktorý je od minulého mesiaca hráčom Mladej Boleslavi. Nečakal, že pozvánka do reprezentácie príde už po troch odohratých zápasoch. „Prekvapilo ma, že som sa ocitol v nominácii tak skoro. V kútiku duše som stále dúfal, že sa raz do národného tímu vrátim,“ prezradil pre Nový Čas.

V tíme českého ligistu sa cíti dobre. Je rád, že po zraneniach v uplynulej sezóne mu zdravie slúži a môže sa maximálne koncentrovať na futbal. Mladú Boleslav považuje za dobrú adresu na reštart kariéry.

Mazáň bol dva roky hráčom španielskej Celty Vigo, ale nastúpil za ňu iba štyrikrát. Zvyšok strávil na hosťovaniach v Benátkach a v Tenerife. Napriek tomu angažmán v galícijskom klube neberie ako premrhanú príležitosť. „Som vďačný za to, že som mohol byť v španielskej lige. Veľa som sa naučil, nielen po futbalovej stránke. Dal som do toho všetko, aby som sa v Celte presadil do základnej zostavy. Žiaľ, asi to nestačilo.“

Jedným z mála zápasov španielskej anabázy bol aj ten na barcelonskom Nou Campe. Mazáň naň nikdy nezabudne. Podarilo sa mu totiž do zbierky získať cenný suvenír – dres Lionela Messiho.zaspomínal si Robo.

Nedávnu prehru reprezentácie s Českom a remízu v Izraeli sledoval v televízii. Podľa neho v oboch dueloch zohrala úlohu fyzická príprava hráčov, ktorá by za normálnych okolností bola na úplne inej úrovni. „Verím, že najbližšie proti Írom to už bude oveľa lepšie. Všetci vieme, o čo sa hrá a akú vážnosť zápas má. Dúfam, že s pribúdajúcimi zápasmi pôjde aj moja výkonnosť nahor.“

prvé ligové skúsenosti zbieral v AS Trenčín

na jednu sezónu sa zastavil v Senici

jeden ročník si vyskúšal aj v poľskom tíme Bielsko-Biala

po hosťovaní sa na dva roky upísal Žiline

za 1 milión € prestúpil do Celty Vigo

pol sezóny strávil na hosťovaní v Benátkach a neskôr v Tenerife

minulý mesiac podpísal ročnú zmluvu s Ml. Boleslavou

Kraj obrany prichádza posilniť po štyroch rokoch Lukáš Pauschek. Posledný raz reprezentoval 8. októbra 2016 v Ľubľane, kde mužstvo trénera Jána Kozáka prehralo so Slovinskom 0:1. „Je to už dlhá doba. To som bol ešte mladý,“ povedal Lukáš.

„Teším sa, že prišla pozvánka. Bude to určite niečo iné ako slovenská liga. Či nastúpim, alebo nie, to zatiaľ nevie nik. Šanca je vždy, len si treba veriť.“ Vlani vymenil Mladú Boleslav za Slovan Bratislava.

Pauschek hráva momentálne vpravo, ale ani druhá strana mu nie je cudzia. „Ubehlo už dosť času, čo som hral naľavo. Je to však to isté, len z opačnej strany,“ dodal s úsmevom.