Profesor Krčméry o druhej vlne pandémie: Desivá prognóza o ďalšom vývoji na Slovensku!

Za zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu na Slovensku môže podľa profesora viacero faktorov.

Bývalý člen Ústredného krízového štábu Vladimír Krčméry hovorí, že za zvyšujúce sa prípady ochorenia COVID-19 môžu tieto skutočnosti. "Začiatok športových líg, viacej svadieb a osláv odložených z prvej vlny, nastúp dovolenkárov priamo do práce a detí priamo do škôl, otvorenie internátov a otvorenie semestra na fakultách," povedal to v rozhovore pre Hospodárske noviny.

Uznávaný profesor za ďalšiu možnú príčinu tohto trendu označil to, že Slováci prestávajú rešpektovať autority, a to vrátane členov krízových štábov a ministerstva. Ľudia podľa jeho názoru neveria v efekt preventívnych opatrení a tiež sú skeptickí voči očkovaniu.

Mätie nás podľa neho aj nízka mortalita, no tiež sme už zabudli na prvú vlnu. "Tvárime sa, že si nepamätáme taliansky, španielsky alebo britský scenár. Sme menej disciplinovaní v dodržiavaní jednoduchej a efektívnej stratégii, ktorou je R-O-R (rúška, odstup, ruky)."

Krčméry však vyjadril obavu z toho, že ak sa čoskoro neznížia počty nakazených, zakrátko príde na Slovensku k väčšej mortalite, teda úmrtnosti. V dôsledku toho sa preťaží kapacita nemocníc.

Ľudia by si mali vstúpiť do svedomia, aby sme sa vyhli časom zo začiatku pandémie. „Ak bude preťazenie rizikových podujatí pokračovať a nezmeníme náš prístup k zdraviu tých zraniteľných, vláde nezostane nič iné, ako sa vrátiť na začiatok mája alebo apríla, či v najhoršom prípade marca. Slovensko je relatívne malá a veľmi husto komunikačne prepojená krajina, preto efektivita lokálnych „lockdownov" nemusí priniesť efekt, nevyhnutné budú buď celoplošné opatrenia, keď počet červených okresov presiahne hranicu, alebo kombinácia plošných a lokálnych opatrení," tvrdí.

Premiér v piatok informoval, že v pondelok sa rozhodne o nových opatreniach, ktoré sú pre zvyšujúci sa počet infikovaných na Slovensku, nevyhnutné.