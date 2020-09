Počty nakazených rapídne stúpajú, podľa Matoviča sme si to pokazili: Drsný náklad od odborníka sa mu nebude čítať ľahko

Vymyká sa nám situácia spod kontroly?! Za štvrtok pribudlo na Slovensku rekordných 419 pozitívnych prípadov na COVID-19.

Premiér Igor Matovič (47) hovorí, že sme si to pokazili a zvíťazil egoizmus. Avizuje preto sprísnenie opatrení. Napriek zhoršujúcej sa situácii sme však v testovaní na chvoste Európskej únie. Nový Čas zisťoval, prečo málo testujeme a aké zmeny nás čakajú v najbližších dňoch. Na jar sa nám o takýchto číslach ani nesnívalo. Na Slovensku je aktuálne nakazených novým koronavírusom vyše 4-tisíc ľudí.

Denné prírastky pribúdajú po stovkách a Matovič hovorí o sklamaní „V čase, keď som bojoval za jemnejšie pravidlá pre svadby, šport a kultúru, boli polovičné počty nových prípadov... Veril som, že ľudia si budú väčšiu slobodu vážiť a budú sa správať rozumne. Bohužiaľ, sklamal som sa a evidentne sme zodpovednosť vo vlastných rukách neuniesli,“ povedal premiér s tým, že „nedovolí, aby nezodpovední ignoranti ohrozovali naďalej nevinných ľudí“.

Z vysokého prírastku nakazených obviňuje všetkých, ktorí vírus berú na ľahkú váhu. „Neustále útoky, spochybňovanie nebezpečnosti COVID-u, teatrálne ignorovanie opatrení, vysmievanie sa z tých, ktorí ich dodržujú, priniesli svoje výsledky. Výsledky,boja za slobodu, ktorý teraz slobodu zoberie všetkým,“ rozhorčoval sa Matovič.

Testujeme žalostne málo

Nie sme však jediní, u koho sa čísla oproti letu radikálne zhoršili. Situácia je kritická aj v susedných krajinách, pričom najhoršie je na tom Česko. Spomedzi krajín EÚ panuje kritickejšia situácia už len v Španielsku. U našich západných susedov zomrie v priemere osem ľudí denne. Napriek tomu by sme si od Čechov mohli brať príklad aspoň v tom, koľko denne otestujú ľudí.

Oproti jari kapacity zdvojnásobili. „Robíme 23-tisíc testov denne a kapacity sa budú naďalej zvyšovať,“ hovorí český minister zdravotníctva Roman Prymula. Rakúšania urobili to isté, Maďari testovanie dokonca strojnásobili. Slovensko sa však na svojich susedov nechytá. Denne sa netestuje ani spolovice toľko ľudí ako v Česku. V priemere spravíme denne od tri- do šesťtisíc testov, čím sme sa zaradili na chvost EÚ. Menej ako my testujú už len Bulhari a Poliaci.

Zachrániť by nás mohli antigénové testy, ktoré by sme mali kúpiť už v najbližších dňoch. Výsledok by mal byť za 15 minút, čím by prácu hygienikov značne uľahčil. Platí totiž pravidlo, že čím viac krajina testuje, tým má lepší prehľad o skutočnom šírení vírusu. Hlavný hygienik Ján Mikas tvrdí, že testujeme dostatočný počet ľudí. Problémom podľa neho je skôr to, že ľudia prestali dodržiavať opatrenia. „Ide nám o to, aby sme testovali blízke kontakty a indikované prípady.“ Matovič zase hovorí, že chceme byť lídrom v antigénovom testovaní, ktoré sa bude zavádzať v najbližších týždňoch.