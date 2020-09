Matovičov boj proti koronavírusu: Igor, máš reálny plán alebo len nadávky?

Schyľuje sa k veľkým problémom. Premiér Igor Matovič (47) aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (46) varujú, že koronavírus na Slovensku nemáme pod kontrolou.

Potvrdzujú to aj čísla, keď sme za piatok otestovali nových 552 pozitívnych prípadov. Rekordné počty vyprovokovali Matoviča k zmene taktiky a tvrdí, že opraty boja proti COVID-19 preberá on. Deje sa tak v situácii, keď na tlačovke vynadal Slovákom, ktorí nedodržujú opatrenia, za čo ho skritizovali viacerí politici aj odborníci.

Prudký nárast nakazených nečakali experti z úradu verejného zdravotníctva ani z ministerstva. Ešte počas týždňa hovorili o tom, že maximálne 450 nakazených budeme mať v polovici októbra. Ich predpovede uzemnili aktuálne čísla pozitívne testovaných z piatka - 552 ľudí. Kompetentní na rokovaní Pandemickej komisie v piatok navrhli sprísnenie opatrení, najmä obmedzenie hromadných podujatí na maximálne 100 ľudí v interiéri a čiastočnú uzáveru hraníc s okolitými krajinami. „Sklamal som sa v tom, že som si myslel, že ľudia si budú vážiť slobodu a uvedomia si, že sloboda bez zodpovednosti vedie k anarchii. My sme sa k anarchii dopracovali. Ak takto pôjdeme ďalej, za dva týždne máme denný priemer 800,“ hovoril Matovič. Prekvapil vyjadreniami, v ktorých začal ľudí obviňovať z toho, že koronavírus rozniesli po krajine. „Absolútna väčšina ľudí rešpektuje pravidlá a uvedomuje si, že situácia je vážna. Ale tretina ľudí se.ie na pravidlá a na toto majú doplácať poctiví ľudia, ktorí sú na životoch ohrození?“ pýtal sa. Matovič po oznámení rekordných čísel zmenil rétoriku, keď ešte pred dvomi týždňami zmierňoval opatrenia Pandemickej komisie pri hromadných podujatiach či svadbách. „Situácia je mimoriadne vážna, a preto po troch mesiacoch preberám vedenie boja proti COVID-19 do vlastných rúk s rovnakým cieľom ako počas prvej vlny - vyhrať ho s čo najmenším dopadom na zdravie a životy nevinných ľudí,“ skonštatoval.

Problémy v nemocniciach

Ešte počas leta premiér oznámil, že šéfovať boju proti koronakríze bude jeho minister zdravotníctva Krajčí. Dnes hovorí, že si to vyžaduje jeho osobné nasadenie. „Nechať svoju krajinu napospas osudu a nepostaviť sa bláznom zoči-voči by bolo nehodné premiéra nášho krásneho Slovenska,“ dodal Matovič. Krajčí je v súčasnosti chorý, test na koronavírus má negatívny. Z domu však píše, že sme sa na Slovensku dostali nad kritickú hranicu. „Dostali sme sa do exponencionálnej fázy rastu. Trvá zhruba 30 dní, keď na tieto čísla zareagujú aj počty chorých v nemocniciach. Tie nám neustále pozvoľna rastú, niektoré nemocnice už reprofilizujú ďalšie lôžka na infekčný profil. Žiaľ, vymklo sa nám to z rúk,“ vysvetľuje minister s tým, že teraz sa to už bude zastavovať oveľa ťažšie a bude to trvať dlhšie. „Ak si mladý a zdravý, COVID-19 s najväčšou pravdepodobnosťou prekonáš ako bežnú chrípku, hoci vedci stále skúmajú, či ochorenie u niektorých nebude mať aj dlhodobé následky. Každý chorý však väčšinou ochorenie roznesie aj na niekoho ďalšieho a spolupodieľa sa tak na jeho šírení v našej populácii. Časť z nás, žiaľ, s týmto ochorením skončí aj v nemocniciach,“ vystríha Krajčí s tým, že treba zamedziť kontaktom so staršími, s chorými či obéznymi ľuďmi.

Ako sa menil prístup Matoviča

Marec - apríl - požadoval tvrdé opatrenia, hovorilo sa o „blackoute“, čiže vypnutí Slovenska, k čomu paradoxne došlo, keďže boli zatvorené obchody aj školy a hranice, zrušené hromadné podujatia a stretávanie ľudí bolo na minime.

Máj - známe sú hádky so Sulíkom, ktorý bol zástancom rýchlejšieho otvárania ekonomiky v čase, keď sme mali len desiatky nakazených denne.

Leto - premiér Matovič opakoval, že prvú vlnu zvládlo Slovensko na výbornú a sme najlepší spomedzi európskych krajín.

August - Matovič sa pasoval za lídra ekonomických zmien a reforiem, ktoré majú pomôcť do budúcnosti s naštartovaním ekonomiky a prenechal druhú vlnu na ministra Mareka Krajčího.

Začiatok septembra - Matovič spochybňuje nariadenia epidemiológov, ktorí chceli obmedziť svadby na 30 ľudí a neskôr sa mení aj počet ľudí na hromadných podujatiach.

Koniec septembra - premiér avizuje, že preberá vedenie boja proti koronakríze, keď sa dostávame na rekordných 552 prípadov dennej nákazy a chce zavedenie nových opatrení.

Matovičove citáty

- Ak máte ľudia Boha pri sebe, začnime sa správať zodpovedne. Ja viem, že som zlyhal v lete na svadbe, ale počet prípadov bol vtedy dramaticky menší.

- Jediní, na kom mi teraz záleží, sú tí, ktorí sa proti dôsledkom chorého správania bláznov nevedia sami brániť a môžu naň doplatiť zdravím a životom.

- Vidíme dramatický nárast počtu chorých ľudí nad 65 rokov. Títo ľudia majú pravdepodobnosť, že zomrú, stokrát vyššiu ako mladý zasran na ulici, ktorý si povie, že COVID-19 je nejaká chrípočka, nejaký soplík, že to je výmysel nejakých židojašterov.

Netreba pripisovať váhu emóciám

Zuzana Kusá, sociologička

- Väčšine ľudí nezáleží na tom, čo hovoria politici, nepovažujú politikov za tých vierozvestcov či odborníkov a uznávajú v týchto veciach iné autority. Premiér istý čas vyjadroval rôzne emócie, plakal, teraz sa hnevá, ale netreba tým jeho emóciám pripisovať takú silu pri tvorbe verejnej mienky. Mnohí ľudia sa v týchto situáciach snažia o prísun nejakých alternatívnych informácií, lebo časť ľudí potrebuje nežiť neustále v strachu a úzkostlivej opatrnosti, lebo to je psychicky dosť neúnosné a snažia sa potom koronavírus zľahčovať. To je skôr v záujme psychickej ochrany a nemusí to znamenať skutočné ľahtikárstvo.

Irena Biháriová, Progresívne Slovensko

- Keď loď narazí na ľadovec, kapitán nezačne útočiť na posádku a obviňovať pasažierov zo zodpovednosti za potápanie lode. Zato, keď slovenský premiér stratí kontrolu nad epidémiou, ako prvé obviní zo zlyhania vlastných občanov. Premiér by v skutočnosti nemal nikdy, naozaj nikdy vysloviť, že je zo svojich občanov sklamaný. Premiér totiž nie je náš kouč ani katechéta, ani rodič, ani učiteľ. Premiér je lídrom, ktorý ťahá krajinu z problémov, ktorý nás sprevádza jasným plánom a ktorý nám komunikuje jednoznačné inštrukcie. Ak ich nezadáva, alebo nefungujú, zlyhal on. Nie my občania.

Peter Pellegrini, poslanec, Hlas-SD

- Pandemická komisia zasadla v piatok a do pondelka sa nebude nič diať. Potom zasadne Ústredný krízový štáb. Nerozumiem, prečo nezasadá už teraz a neprijíma opatrenia, ktoré by mohli platiť od zajtra rána či od pondelka. To ani nehovorím, že sme sa od predsedu vlády dozvedeli, že sme si to pokazili my ako občania a stihne nás trest. To nie je niečo, čo pomôže ľudí zomknúť, keď sa k ľuďom predseda vlády prihovára tak, ako sa prihovára.

Juraj Droba, bratislavský župan (SaS)

- Netreba byť imunulógom, aby sme pochopili, že ak stúpajú prípady vo svete a máme otvorené hranice, tak začnú stúpať aj u nás. Nie je namieste obviňovať občanov, že kašľali na opatrenia a pokazili nám to. Áno, niektorí boli nezodpovední a po uvoľnení opatrení sa správali ako odtrhnutí z reťaze. To však nie je dôvod hádzať všetkých do jedného vreca. Túžime opäť normálne žiť. Posledné, čo teraz pomôže, sú obvinenia, vyhrážky a šírenie paniky. Nemali by sme nazývať obyvateľov Slovenska nezodpovednými bláznami. Týmto len podnecujeme nenávisť a každé nové opatrenie môže mať, paradoxne, opačný efekt.

Koľko ľudí je v nemocniciach?

V súčasnosti máme na Slovensku 185 hospitalizovaných pacientov, na JIS je 16 osôb, podporu pľúcnej ventilácie potrebuje 14 pacientov. Celkový počet pozitívne testovaných ľudí v našej krajine doteraz je 8 600, od začiatku vypuknutia ochorenia sa u nás urobilo 440 331 laboratórnych testov. Počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19 je 44. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 4 098. Priemerný vek pacientov bol v prvej vlne 80 rokov, v druhej vlne sa znížil na 70 rokov.