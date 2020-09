Premiér Matovič prekonáva hranice slušnosti: Reči o Blahovi a mydlení barana aj urážky Radičovej partnera!

Nezvládol emócie? Premiér Igor Matovič (47) v rámci pravidelnej hodiny otázok v parlamente vypenil na poslanca za Smer Ľuboša Blahu (40).

Ten jeho manželku nazval „bielou kobylou“ v súvislosti so zmenkami Arca Investments za 600-tisíc eur. Matovič sa neovládol a poslancom ako odpoveď rozpovedal príhodu o tom, ako Blaha „mydlil barana“. Aby toho nebolo málo, premiér si deň nato neodpustil nadávky na partnera Ivety Radičovej. Na hodine otázok mu ako prvú kládol podpredseda Smeru Ľuboš Blaha. Ten sa pýtal na investíciu manželky premiéra Pavlíny Matovičovej v spoločnosti Arca Investments, kde kúpila zmenky za 600-tisíc eur.

„Vy sa celý život schovávate za sukne žien, schovávali ste sa za sukňu mamičky, keď ste páchali daňové podvody, za sukňu babičky, keď ste sa snažili predať svoju firmu, za sukňu kamarátky, keď vám robila plagiát diplomovky, a teraz sa schovávate za sukňu vašej Pavlínky. (...) Prečo ste taký hlúpy?“ hovoril Blaha a označil jeho manželku za „bielu kobylu“.

Matovič odmieta, že by jeho manželku akokoľvek zvýhodňovali a vyplatili jej nejaké peniaze skôr. Na Blahove otázky reagoval prudko: „Teraz ste sa ukázali, že ste absolútny primitív. Nazvať moju manželku bielou kobylou dokáže len idiot vášho rozmeru.“ Potom premiér rozrozprával príbeh, ktorý mu vraj mailom poslal Blahov exspolužiak a mal symbolizovať absurditu, ktorú Blaha žiada.

„Opisoval mi tam situáciu, ako ste boli na nejakej skúške a celý šťastný, že ste ju urobili, išli ste si niečo popiť a potom ste išli okolo jednej záhrady a v nej bol nejaký baran. Vy ste preskočili a vraj ste mydlili toho barana. Povedzte mi, bolo by morálne, aby som ja po Slovensku šíril, že Blaha mydlil barana?“ pýtal sa Matovič s tým, že nabudúce by mal Blaha mať v ruke aspoň nejaký dôkaz o údajnom nemorálnom skutku.

Matovič pokračoval v urážkach aj v piatok. Tentoraz si zobral na paškál partnera Ivety Radičovej Mariána Balázsa. Ten napísal komentár v Denníku N, v ktorom nazval jeho vládu „bez vízie a plánu“ a kritizoval, že „omnoho viac ako o utajovanom pláne na obnovu krajiny za miliardy vieme o Matovičových statusoch, Kollárových škandáloch a finančnej negramotnosti pani Pavlínky“. Matovič zareagoval statusom, v ktorom ho označil za „primitíva“ s tým, že sa v roku 2016 „silou-mocou tlačil na kandidátku OĽaNO“, na ktorú sa napokon nedostal. „Tento status by som nenapísal, ak by si dilinko neobtieral svoju papuľu do mojej Pavlínky... Zobral som to osobne,“ dodal premiér.



Mária Holubová, odborníčka na etiketu

-Politické elity, medzi ktoré pán premiér Igor Matovič patrí, sa držia zásady noblesse oblige. Toto pravidlo európskych elít znamená, že čím vyššie je postavený človek, tým zdvorilejší musí byť k nižšie postavenému človeku. Premiér je prvý muž v krajine, takže jeho toto pravidlo európskych elít zaväzuje k tomu, že čím je vyššie postavený, tým musí byť zdvorilejší k nižšie postavenému. Ak niekto na neho útočí a uráža ho, on nesmie klesnúť na jeho úroveň.





Nepatrí to do úst ústavného činiteľa

Radoslav Štefančík, politológ

- Nejde len o Matoviča, ale aj o Blahu. Ak by niekto moju manželku nazval kobylou, tiež by som mohol reagovať podráždene. Na jednej strane možno mať určité pochopenie pre premiéra ako muža, no na druhej strane treba povedať, že Igor Matovič je predsedom vlády, tretím najvyšším ústavným činiteľom, a do úst takéhoto človeka určite nepatria výrazy, ktoré použil nielen v kontexte s Blahom, ale aj v kontexte s pánom Balázsom. Je to za hranicou slušnosti, vkusnosti a je to nemiestne.