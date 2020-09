Dudu po príchode do Kolína zamrzela jedna vec: Na toto ešte nedorástol!

Číslo dresu 10 prezrádza výnimočnosť! Vo futbale platí nepísané pravidlo, že ho nosia na chrbte tí najlepší jednotlivci.

Aby sa k nemu počas kariéry prepracovali, museli na trávnikoch čosi dokázať. Iných to len čaká, ak sa raz chcú stať jeho majiteľmi. Stredopoliar Ondrej Duda (25) patrí do kategórie tých, ktorí s číslom 10 už hrali, ale so zmenou klubu prišlo aj iné číslo.

Slovenský reprezentant bol štyri roky v berlínskej Herthe zvyknutý na magické futbalové číslo. Počas polročného hosťovania v anglickom tíme Norwich City sa musel zmieriť s 25, keďže desiatka bola obsadená. Po nedávnom prestupe do 1. FC Kolín za 8 miliónov eur sa potešil zisteniu, že jeho obľúbené číslo je voľné. Prekvapujúco však narazil na odpor.

„Nebudem klamať, pýtal som si desiatku. Nechcel som meniť číslo, pretože som s týmto číslom hral v Nemecku štyri roky. Povedali mi, že desiatku tu nosili legendy vrátane Lukasa Podolského. Dozvedel som sa tiež, že fanúšikovia nechcú, aby toto číslo nosil hocijaký hráč. Najmä nie nová posila. Keď si ho zaslúžim, možno ho dostanem. Je to pre mňa výzva,“ citoval Dudove slová digisport.sk.

Tréner „Capkov“ Markus Gisdol si od Slováka sľubuje, že bude herným i streleckým ťahúňom mužstva, ktoré sa vlani zachránilo v bundeslige, keď skončilo na 14. mieste. Dudu oslovil nový projekt s viacerými mladými hráčmi, v ktorom by mohol zohrávať kľúčovú úlohu.Potom prišla korona a veľa sa zmenilo. Posledných štyri či päť zápasov som nehral vôbec. Aj preto ma teší, že som sa na štyri roky stal súčasťou 1. FC Kolín,“ povedal Duda pre klubovú stránku.

Rodák zo Sniny sa postupne spoznáva so spoluhráčmi a zžíva s novým prostredím. Má za sebou pár tréningov a dva ligové zápasy proti Hoffenheimu a Bielefeldu. Verí, že sa čo najskôr dostane do potrebného tempa a stúpajúcimi výkonmi a skúsenosťami pomôže mužstvu. „1. FC Kolín je klub s bohatou históriou, ktorý vraj má medzi Čechmi, Slovákmi i Poliakmi dosť priaznivcov. Som rád, pretože záujem fanúšikov je vždy veľmi dôležitý. Teším sa na nich a dúfam, že si ma obľúbia.“

od 10 rokov vyrastal v akadémii Kolína

v seniorskom tíme odohral spolu 6 rokov

v prvej sezóne hral 19 duelov a dal 10 gólov

v 169 zápasoch nastrieľal 79 gólov

s 24 gólmi (2005) bol top strelec bundesligy

ako hráč Kolína debutoval v reprezentácii

v roku 2006 prestúpil do Bayernu za 10 mil. eur

bol hráčom Arsenalu, Interu Miláno, Galatasaray i Kobe

momentálne hrá za turecký Antalyaspor