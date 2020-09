S deťmi to vie: Takto sa zabáva Ronaldo s dcérkou

Podarená dvojica! Partnerka futbalovej superstar Cristiana Ronalda (35), Georgina Rodriguéz (26), zverejnila rozkošné video svojich dvoch lások.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Na videu, ktoré zdieľala fanúšikom na instagrame, je zachytený Ronaldo so svojou dvojročnou dcérkou Alanou Martinou, ktorú mu porodila práve krásna Španielka., čo malú princeznú rozosmieva."Nekonečná láska. Len mama zostala bez bozku. Ale moju dušu napĺňajú láskou," napísala Georgina k videu. Útočník Juventusu si spolu so svojou partnerkou užívajú každú minútu strávenú so štyrmi ratolesťami a o momentky a videá rodinnej pohody sa radi podelia aj s fanúšikmi.