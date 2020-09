Duda je z prestupu nadšený: Je to vzrušujúce, už sa neviem dočkať

Mal by hrávať pravidelne a byť lídrom tímu! S touto víziou išiel bundesligový klub 1. FC Kolín do kúpy Ondreja Dudu (25) z Herthy Berlín.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Duda sa sťahuje z nemeckej metropoly po štvorročnom pôsobení. Naposledy si pol sezóny vyskúšal anglickú Premier League v tíme Norwich City.

Hertha kúpila Slováka z Legie Varšava za štyri milióny eur. Teraz ho predala za osem, ako potvrdil pre denník Šport Dudov otec a zároveň jeho manažér. Slovenská dvojička v berlínskom klube sa po štyroch sezónach roztrhla. „Veľmi ma mrzí, že Ondrej opúšťa Herthu. Strácam tak super parťáka v kabíne. Jeho prestup sa udial veľmi rýchlo. V utorok sa prišiel s nami rozlúčiť a večer už bol v Kolíne. Taký je futbalový život,“ prezradil pre Nový Čas obranca Peter Pekarík.

Podľa neho má Duda v novom pôsobisku pred sebou svetlú budúcnosť. Kolín je perspektívny klub a mesto, ktoré futbalovo žije. „Ondrej dobre zvážil svoje ďalšie kroky v kariére a aj to, kde môže futbalovo rásť. V bundeslige už potvrdil kvality. Želám mu, aby na ne nadviazal aj v novom pôsobisku. Kolín je tradičný klub s bohatou bundesligovou históriou a so skvelými fanúšikmi, ktorí Ondreja určite vrúcne privítajú.“

Duda stratil miesto v zostave Herthy ešte pod vedením trénera Jurgena Klinsmanna. Pol roka strávil na hosťovaní v anglickom tíme Norwich City, ktorý však vypadol z najvyššej súťaže. Po návrate dúfal, že u nového kouča Bruna Labbadiu nájde viac pochopenia a bude na ihrisku častejšie. „V Berlíne som prežil veľmi intenzívne, aj keď nie vždy ľahké obdobie. Ďakujem všetkým spoluhráčom, funkcionárom a fanúšikom, ktorým želám len to najlepšie,“ zneli rozlúčkové slová Dudu na stránke Herthy.

Debutovať v tíme „capkov“ by mohol už v sobotňajšom úvodnom kole doma proti Hoffenheimu. Po povolení 20 percent z kapacity štadióna by na tribúnach mohlo byť 9 200 divákov. „Kolín je dobrý klub s neuveriteľnými fanúšikmi. Som rád, že som jeho súčasťou. Už sa neviem dočkať. Je to pre mňa vzrušujúca výzva. Chcem dať do toho všetko,“ povedal Duda pre klubovú stránku po príchode do Kolína.

Slováci v Kolíne nad Rýnom

1999 - 2002 Ján Kocian as. trénera

2001 - 2003 Filip Šebo útočník

2014 - 2016 Dušan Švento stredopoliar