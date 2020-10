Matka vytiahla tému, ktorej sa stránia všetci rodičia: Deti ich prichytili pri sexe, šialená reakcia!

Matka štyroch detí z Austrálie sa podelila o svoju skúsenosť, ktorú nechce zažiť asi žiaden rodič. Zatiaľ, čo bola so svojím manželom v spálni v tom najlepšom, do izby im vtrhli ich ratolesti. Šialená reakcia matky.

Ako uvádza portál LADbible, blogerka na Instagrame Jessica Hood zverejňuje príspevky z ich rodinného života pod profilom House of Hoods. Nie raz svojich 53 000 fanúšikov pobavila kurióznou rodinnou príhodou, tentokrát sa s nimi podelila s niečím ešte šialenejším.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

„Je streda 21:30, čo by sa mohlo pokaziť? Trochu maznania v posteli ešte nikomu neublížilo, však? Myslela som si, že moje srdce nemôže biť o preteky počas takto intímnej chvíle, avšak teraz som bola na pokraji jeho zástavy,“ začala rozprávať príbeh Jessica.

Matka štyroch detí tvrdí, že kurióznu situáciu by nezastavili ani stoličky, ktorými by zablokovala dvere. Jej deťúrence prichytili ju a jej manžela počas tej najintímnejšej chvíle. „Takže tu som, nahá, nie z najlepšieho uhla, nohy do výšin,“ vtipkuje v príspevku a priznáva, že to mohlo byť ešte horšie, pretože deťom vo výhľade na jej nahé telo bránil práve biely zadok jej manžela Karla. Uf, toto zažiť nechcete.

„Bolo to ako v spomalenom zábere. Vŕzganie dverí, svetlo v hale, ktoré dopadalo na naše tváre, akoby sme boli zločinci. Môj materský inštinkt ma nakopol a urobila som to, čo by v takejto situácii urobil ktokoľvek iný,“ opisuje celú situáciu matka štyroch detí.

„Hrala som sa na mŕtvu. Dokonca som z boku trochu vyplazila jazyk,“ priznala sa Jessica a dodala, že pri tom stratila dôstojnosť. Jednoducho tam ležala „mŕtva a bez života“. Duchom prítomný Karl ich následne oboch zakryl perinou, avšak mama Jessica si nemohla pomôcť a hlavou jej behali myšlienky: „Boli sme dosť rýchli? Videli niečo? Panebože, budú musieť chodiť po celý život k terapeutovi?“.

Jessica priznáva, že jej deti sú na rozhovory o sexe ešte malé, avšak nie natoľko nevinné, akoby si priala. Ich dcéra Lily má sedem rokov, avšak „už teraz pôsobí dojmom, že toho vie veľa,“ dodala Jessica. A reakcia jej manžela na nepríjemnú posteľnú situáciu? Namiesto toho, aby išiel s pravdou von, povedal len: „Hráme sa, že bojujeme. Teraz dávam vašej maminke masáž“.

„Hlúpa, hlúpa, hlúpa odpoveď Karl. Naozaj! Karl im potom povedal, aby išli naspäť do postele a očividne sa zdá, že náš milostný akt zostal bez akýchkoľvek otázok,“ pomyslela si Jessica, avšak jej deti ju dostali do kolien. „Robili sex!“ povedala pri odchode najstaršia Lily svojim súrodencom, a potom bolo počuť už len chichúňanie. Hups!