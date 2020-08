Slovák si dohodol rande so ženou cez zoznamku, realita však bola iná než fotky: Po tomto komentári odkráčala preč

Muž na Facebooku detailne opísal svoje rande so ženou, s ktorou sa zoznámil cez internet. Nevynechal žiadne dojmy.

Tak na toto rande ani jeden z nich nezabudne. Hoci sa skončilo neúspechom, stojí za to prečítať si mužský pohľad na vec. Výživný popis stetnutia uverejnil muž anonymne na Priznaniach žien.

"Žienky, toto fakt nemyslíte vážne. Odkedy máte v rukách smartfóny a zúri u nás korona, neviete čo so sebou. Nedávno som sa prihlásil na viac zoznamiek a s peknými ženami nad 35 rokov sa pretrhlo vrece. Skoro každá krásna, ako modelka s fotkou spred včera. Potom prišlo prvé stretnutie. Som plný očakávania, lebo cez písmenká úplne normálna žena a z fotky ešte k tomu krásna.

V nedeľu poobede dohodneme stretko a ja čakám na dohodnutom mieste. Zrazu sa otvoria dvere na paneláku a vychádza ona. Kokoooooos, okamžite sa zatiahlo. Prišla ku mne (aj keď s chôdzou dámy to nemalo nič spoločné), ale budiš. Vždy, keď sa niekomu predstavím, podám ruku a dám pusu na líce. No ale tuto som to vynechal. V hlave plánujem útek, ale nič normálne mi nenapadá. No nič, nejako tú kávu už len prežijem.

Tak sme si sadli do podniku na terasu, ale niekde naša komunikácia začala viaznuť. Zrazu nebolo o čom. Tak som sa opýtal, prečo má na fotke dlhé vlasy a dnes má skoro účes ako ja, krátky. Odpoveď bola prekvapujúca, že včera ju kamoška ostrihala. Hmmmm.... Povedz kamoške, nech to už nikdy nerobí, povedal som jej. Asi sa urazila, ale nemohol som, alebo skôr nechcel som klamať. Potom prišla otázka, nepáčim sa ti? A to sa nemala opýtať. Moja úprimnosť nesklamala. Povedal som jej, čo si myslím, že na fotke je úplne iná žena asi o 10-15 rokov mladšia. Išla ma presviedčať, že je to ona, že len trochu prefiltrovala fotku. Že trochu! Keby som toľkokrát pustil túto moju kávu cez filter, mám destilovanú vodu, odvetil som jej. A to bolo moje šťastie, nafúkala sa, postavila a odišla. Ja som si dopil kávičku, zaplatil a išiel preč.

Nechcem nikoho uraziť, ale prosím vás, žienky, nepúšťajte svoje fotky cez filtre v mobiloch, lebo na stretnutie prídete bez filtra, a potom sa vám môže stať niečo podobné!"