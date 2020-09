Žena 20 rokov nejedla ovocie ani zeleninu: Trapas na večeri so snúbencom ju prinútil konať

Jenny Edgar (32) z britského mesta Coventry trpela dve desaťročia fóbiou z ovocia a zeleniny.

Jej jedálniček pozostával z neochutených cereálí, syru, keksíkov, každý deň mala na večeru buď cestoviny alebo hranolky. Aj počas vianočnej večere jedla len makaróny so syrom. ,,Tak veľmi som sa bála, že mi ovocie a zelenina nebudú chutiť a budem ich musieť vypľuť, že som ich radšej ani nedávala do úst. Nenávidela som povrch niektorého ovocia, napríklad chĺpky na broskyni alebo šťavu v paradajkách, tak som to proste nejedla,“ cituje Jenny portál Metro.

,,Keď som bola tínedžerka, nebol to problém, pretože som bola štíhla. Lenže na vysokej škole a po pôrode šla moja hmotnosť hore. Tiež som sa prestala stretávať s priateľmi v reštauráciach, ak sa mi nepáčilo jedlo, čo tam podávali,“ hovorí žena, ktorá paradoxne pracuje ako recepčná v centre zdravej výživy. O zmene začala uvažovať po jednom ponižujúcom večeri. ,,Jednu nedeľu som šla na večeru k snúbencovi a musela som si doniesť vlastné cestoviny so syrom, čo som si predtým navarila doma. Bolo to veľmi trápne a cítila som sa zle. Pomyslela som si, že ak to nevyriešim teraz, tak už nikdy,“ spomína Jenny.

Prekonať svoj strach z ovocia a zeleniny chcela preto, aby schudla do svadobných šiat. Ďalšou motiváciou jej je syn Kian (8). ,,Kian je vo veku, keď by mal skúšať rôzne druhy jedál a nechcem, aby bol ovplyvnený mnou. Keďže nemám rada ovocie a zeleninu, kupovala som mu len jahody, ale chcem aby skúšal aj iné veci.“ Jenny sa obrátil na terapeuta Russella Hemmingsa, ktorý ju pomocou terapie a hypnózy strachu z ovocia a zeleniny zbavil.

,,Už prvé sedenie bolo skvelé. Rozprával sa so mnou veľmi uvoľnene a dal mi ochutnať päť rôznych druhov ovocia. Dala som si do úst ananás a nemohla som uveriť tej chuti. Bolo to úžasné a nechcelo sa mi veriť, že som čakala tak dlho, kým som ho vyskúšala,“ teší sa. Žena teraz dokonca plánuje pestovať na záhrade vlastnú zeleninu.