Smrť londýnskeho policajta: Útočník ho zastrelil priamo na policajnej stanici

Londýnskeho policajta zabili v piatok nad ránom priamo na policajnej stanici.

Zastrelil ho muž, ktorého policajt zatýkal; útočník následne zrejme obrátil zbraň proti sebe a spôsobil si ťažké zranenie, informovala agentúra AP.

Tragická udalosť sa odohrala v mestskej časti Croydon na juhu britskej metropoly krátko po 02:00 hod miestneho času (03:00 hod SELČ). Ťažko zraneného policajta previezli vrtuľníkom do nemocnice, kde sa ho napriek snahe lekárov nepodarilo zachrániť a bol vyhlásený za mŕtveho.

V nemocnici leží aj 23-ročný útočník, ktorého stav je kritický. V súvislosti s prípadom bolo začaté vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu vraždy. Udalosť skúma aj nezávislý úrad pre dohľad nad políciou.

Čo presne sa na stanici odohralo, nebolo bezprostredne jasné. Podľa správ médií muža zrejme pred vstupom do stanice dostatočne dôkladne neprehľadali a zbraň si zrejme priniesol so sebou. Z policajných zbraní sa nestrieľalo. Podľa prvých indícií sa podozrivý muž postrelil sám, avšak jednoznačne dokázané to ešte nie je.

Starosta Londýna Sadiq Khan vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým a kolegom zastreleného policajta, ktorého identita nebola zverejnená. Išlo o dlhoročného príslušníka londýnskeho policajného zboru.

Pridal sa k nemu aj britský premiér Boris Johnson, ktorý cez sociálnu sieť Twitter odkázal, že britskí občania "dlhujú nesmierne veľa tým, ktorí riskujú svoj vlastný život" pre ich bezpečie.

Prípady zastrelenia policajtov civilistami sú v Británii, ktorá má prísny zákon o strelných zbraniach, ojedinelé. Piatkové nešťastie je 17. incidentom tohto druhu od roku 1945, približuje AP. Naposledy bol vo výkone služby zastrelený policajt v marci 2017 počas teroristického útoku pred sídlom britského parlamentu v Londýne.