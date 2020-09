Čo to má znamenať: Kralevich môže šoférovať aj po tragickej nehode! Prečo jej nevzali vodičák?

Vodičák má stále pri sebe! V pondelok na priechode pre chodcov na Tomášikovej ulici v Bratislave vyhasol život usmievavej mladej dievčiny Linh († 18).

Luxusné auto, ktoré zrazilo nadanú študentku, mala šoférovať misska a podnikateľka Daniela Kralevich (35). Ak niekto očakával, že jej bol po nehode odobratý vodičák, veľmi sa mýlil! Polícia nás v piatok popoludní informovala, že vodičský preukaz jej do tej chvíle nebol zadržaný. Zatiaľ čo rodina už takmer týždeň žiali nad stratou milovanej dcéry Linh († 18), ktorá skončila pod kolesami luxusného Range Rovera, majiteľka vozidla Daniela Kralevich (35) môže naďalej šoférovať. Nový Čas zisťoval, prečo jej policajná hliadka priamo na mieste tragédie nezadržala vodičské oprávnenie.

„V súčasnej dobe je uvedená dopravná nehoda v štádiu vyšetrovania. Vzhľadom na to, že na mieste skutku nebolo možné spoľahlivo zistiť mieru zavinenia vodičky, na zadržanie jej vodičského preukazu nebol zákonný dôvod,“ vysvetlila v piatok popoludní bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková. „Zadržať vodičské oprávnenie nie je bežná prax, aj keď ide o smrteľný úraz. Je potrebné najskôr vykonať procesné úkony,“ potvrdil hovorca Ministerstva vnútra SR Petar Lazarov.

S postupom polície súhlasí aj odborník na dopravu a bezpečnosť Ján Bazovský. „Povinnosť majú vodiči aj chodci. Ak na mieste nemali svedka, nebol kamerový záznam či z poškodenia auta nebolo jasné, či je na vine jednoznačne vodič, je bežnou praxou, že sa vodičák nezadrží,“ povedal s tým, že k tomuto kroku sa pristúpi až po zistení miery zavinenia oboch účastníkov kolízie: „Častejšie sú obvinení vodiči, súdy často využívajú klauzulu, že šoféri majú predvídať.“

Bezpečnostný analytik Albín Geršič ale tvrdí, že ak je príčina jasná, tak vodičák vezmú. „Ale ak nie je, najprv sa musí potvrdiť to, že osoba viedla motorové vozidlo. Zisťuje sa miera zavinenia,“ uviedol. „Ja si myslím, že by sa mal zadržať, pretože v tomto prípade všetko k tomu smeruje,“ doplnil s tým, že k tomuto prípadu sa pristupuje trošku citlivejšie vzhľadom na to, že tam došlo k úmrtiu. Isté však podľa neho je, že vodičku čaká vypočúvanie na polícii. K tomu, či sa tak už stalo, sa však muži zákona nevyjadrujú.

„V uvedenom prípade je vedené trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Obvinenie konkrétnej osoby doposiaľ vznesené nebolo,“ uviedla hovorkyňa Slamková. Dodala, že vo vyšetrovaní tohto prípadu aj naďalej pokračujú, v danej veci sú vykonávané všetky nevyhnutné procesné úkony za účelom jej náležitého objasnenia a do konania boli pribratí znalci z viacerých odvetví. „Až po vyhodnotení jednotlivých dôkazov bude možné rozhodnúť o vznesení obvinenia voči konkrétnej osobe,“ uzavrela.