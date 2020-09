Daniel Lipšic nechce byť generálny prokurátor: Má zálusk na nemenej dôležitý post?

Povedal definitívne nie! Po mesiacoch špekulácií advokát a exminister Daniel Lipšic (47) verejne vyhlásil, že sa nebude uchádzať o post generálneho prokurátora.

Jeho meno ako potenciálneho kandidáta koalície na post šéfa prokuratúry vyvolalo rozporuplné reakcie a proti vystúpila nielen opozícia, ale aj stavovská organizácia prokurátorov a pochybnosti naznačovala aj prezidentka Zuzana Čaputová (47). Exminister spravodlivosti a vnútra Lipšic však nevylúčil, že bude kandidovať na post špeciálneho prokurátora. V auguste skončil na pozícii generálneho prokurátora po 7 rokoch Jaromír Čižnár (56), ktorého dočasne nahradila prvá námestníčka Viera Kováčiková (65).

Čižnárov plnohodnotný nasledovník sa bude vyberať podľa nových pravidiel, ktoré na druhýkrát schválili koaliční poslanci v parlamente začiatkom septembra. Akceptovali tak výhrady prezidentky, ktorej sa nepozdával benevolentný spôsob odvolávania generálneho prokurátora parlamentom. Nová legislatíva umožňuje kandidovať aj neprokurátorom, čo vyvolávalo pochybnosti, či vládne strany nepripravili zmenu zákona špeciálne pre Daniela Lipšica, ktorý má blízko k premiérovi Igorovi Matovičovi (47).

Ten však dal včera za podobnými dohadmi definitívnu bodku. „Skutočná aréna boja proti zločinu by mi vo funkcii generálneho prokurátora chýbala. Som presvedčený, že som dnes užitočnejší v prvej línii, teda pri každodennom riešení konkrétnych prípadov a káuz, ktoré sú ‚na stole‘, a ktoré – pevne verím – ešte pred súd dostaneme. A to je dôvod, pre ktorý nebudem kandidovať na pozíciu generálneho prokurátora,“ priblížil svoje pohnútky Lipšic na sociálnej sieti.





Nemenej dôležitý post

Dodal, že Slovensko stojí pred historickou šancou zatočiť so zločinom a presadiť kľúčové zmeny v prokuratúre. „Slovensku želám odhodlaného a rozhodného generálneho prokurátora, ktorý vzíde z najtransparentnejšej súťaže v histórii. Zároveň nám všetkým želám dostatok čestných, odhodlaných, nebojácnych a rozhodných prokurátorov. Verím, že aj vďaka nim spravodlivosť na Slovensku zvíťazí!“ napísal Lipšic.

V súvislosti s tým sa však vynára otázka, či si Lipšic nepripravuje pôdu na to, že sa bude uchádzať o nemenej prestížny post špeciálneho prokurátora. Ten v súčasnosti obsadzuje Dušan Kováčik, ktorému prischla prezývka 61:0 v súvislosti s tým, že za 10 rokov nepodal na 61 prípadov žiadnu obžalobu. Špeciálny prokurátor je pritom človek, ktorý riadi najdôležitejší úrad boja s korupciou, organizovaným zločinom či ekonomickou kriminalitou.

Lipšic by mal v tomto prípade väčšie šance dostať sa do úradu, keďže špeciálneho prokurátora nemenuje prezidentka, cez ktorú by ako generálny prokurátor nemusel prejsť. Kováčikovo funkčné obdobie sa končí budúci rok. Špeciálneho prokurátora volí parlament a nemusí ho vyberať prezidentka.