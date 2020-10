Moderátorka Kristína Kocian o vážnej chorobe Martina Malachovského: Nechcem otca ľutovať!

Je dcérou známych rodičov, na čom si zgustli neprajníci, keď začala v RTVS moderovať reláciu Zdravá maškrta.

Tvrdili, že k fleku jej pomohla mama, moderátorka Iveta Malachovská (55). Kristína Kocian (26) sa však varešky a slova v štúdiu zhostila ako profesionálka a z hejterov si už ťažkú hlavu nerobí. Vie, že v živote sú dôležité iné veci. Napríklad zdravie jej otca, operného speváka Martina Malachovského (52), ktorému pred časom diagnostikovali sklerózu multiplex. Aj o tom, ako sa s tým vyrovnala, porozprávala v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa.

Varenie v relácii Zdravá maškrta je vašou televíznou pracovnou náplňou. Čo ste pripravili pre divákov v novej vysielacej sezóne?

Zdravá maškrta sa vysiela ďalej, máme nachystaných ďalších 75 častí. Vysielame z nového štúdia, myslím si, že je to oveľa profesionálnejšie, dynamickejšie. Veľmi sa z toho teším, je to môj splnený sen. Myslím, že aj diváci sa majú na čo tešiť. Televízia pripravuje novú reláciu o pečení, teraz sa rozhoduje, kto to bude moderovať, a ja si tajne držím palce. (smiech)

Varíte vo veľkom aj doma?

Varím, ale často mi pomáha aj manžel. Adam má svoj obľúbený recept a ten neustále obmieňa. Robí fantastické pražené rezance. Základom sú čínske sklenené rezance, ktoré pripravuje s kokosovým mliekom a s kešu krémom. K tomu pridáva zeleninu – brokolicu, cuketu, podľa toho, čo máme v chladničke. Nakoniec to ochutí ázijskými omáčkami a pastami. Je to jeho špecialita. Ja zas varím polievky, snažím sa s receptom vždy vyhrať, ale najčastejšie varím klasický slepačí vývar. Odkukala som recept od babiny, je to poctivý domáci vývar s celou sliepkou a s množstvom zeleniny. Okrem toho často pečiem.

Radšej pečiete či varíte?

Oveľa radšej pečiem, pri tom je väčšia pohodička. Človek nemusí nad tým stáť ako nad hrncami alebo nad panvicou. Zarobím si cesto, nakrájam ovocie a dám to zapiecť – to je potom nádhera...

Ako to máte s líniou? Nepriberáte?

Nie, pre mňa je totiž alfa a omega šport. Hoci mám reláciu o varení, žijem a jem zdravo. Pre mňa je šport nevyhnutnou súčasťou života. Cvičím každý deň. Bicyklujem, behám, chodím liezť na horolezeckú stenu a plávam. Trénujem na triatlon. Uvidím, kedy sa rozhodnem ísť na štart. Nedávno som sa chcela zapojiť do zaujímavej akcie, preplávať Dunaj. Žiaľ, ochorela som. Budúci rok mi to hádam už neujde!

Je práca v televízii to, čo ste si vysnívali?

Napriek tomu, že som vyštudovala cestovný ruch a projektový manažment, nikdy som nebola presvedčená o tom, že to chcem robiť. Myslela som si, že ma to bude baviť, ale veľmi rýchlo som si uvedomila, že nie som ten typ, ktorý by od rána do večera deň čo deň sedel v práci. Keď je šanca vyskúšať niečo iné, tak prečo nie? Nerada by som niekedy ľutovala, že som nevyskúšala to, po čom mi srdiečko piští. Určite by som chcela zostať v šoubiznise, v televízii.

Vo svete sú relácie o varení veľmi populárne. Mnoho celebrít si na tomto type relácie vybudovalo kariéru, a neboli to len známi šéfkuchári. Viete si predstaviť, že by ste Zdravú maškrtu robili aj ďalších desať - dvadsať rokov?

Nie som kuchár, som dievča, ktoré miluje variť a piecť. Reláciu moderujem s obrovskou láskou, hádam je to aj vidieť. Nehrám sa na to, že dokážem nakrájať cibuľu do desiatich sekúnd, lebo to neviem. Poteší ma, ak ľudia zdieľajú so mnou nadšenie pre varenie. Vďaka tejto relácii som v sebe objavila skrytý potenciál, ktorý som dovtedy úplne ignorovala. Možno preto, lebo som si nemyslela, že by bolo reálne mať kariéru v šoubiznise aj vzhľadom na to, z akej rodiny pochádzam.