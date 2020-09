Krvavá dráma v mori: Tehotná turistka skočila do vody, aby zachránila manžela pred žralokom!

Tehotná turistka zachránila svojho manžela pred útočiacim žralokom v mori pri súostroví Florida Keys, uviedol server BBC News s odvolaním sa na miestnu políciu.

Žena bez zaváhania skočila do vody a krvácajúceho muža dostala do bezpečia. Tridsaťročný Andrew Charles Eddy podľa polície sotva vstúpil do vody pri koralovom útese Sombrero Reef, keď ho uhryzol žralok. Jeho manželka Margot Dukes-Eddy zazrela žraločiu chrbtovú plutvu a krv tečúcu z manžela do mora. Nezaváhala a skočila do vody. Akonáhle odtiahla muža do bezpečia, iný člen rodiny zavolal na tiesňovú linku. Zranený bol letecky prepravený do Miami, kde mu lekári ošetrili vážne zranené rameno. Pacient bol pri prílete v kritickom stave, povedal záchranár Ryan Johnson miestnym médiám.



Manželia z amerického štátu Georgia boli na Floride na dovolenke spolu s príbuznými a spoločne sa plavili na súkromnej lodi. Niekoľko ľudí z ich skupiny sa už ponáralo so šnorchlom, keď Andrew skočil do vody, aby sa sa k nim pridal. V tejto oblasti sa podľa policajného hlásenia rovnakým spôsobom zabávali aj ďalší návštevníci. Útočiaci žralok podľa očitých svedkov meral 2,5 až tri metre. Mohlo ísť o žraloka belavého, ktorý bol v tejto oblasti ten deň videný už skôr.



Florida vykazuje najviac žraločích útokov na svete. Vlani ich bolo hlásených 21. Globálne sú však útoky žralokov veľmi zriedkavé, dodal server. Austrálsky surfer 8. septembra podľahol útoku žraloka pri preslávenej pláži mesta Gold Coast v Queenslande. Išlo o prvý smrteľný útok žraloka pri plážach tohto turistického strediska za posledných 60 rokov. Minulý mesiac dvadsaťdeväťročná Austrálčanka utrpela vážne zranenia pri šnorchlovaní so žralokom obrovským, ktorý ju udrel chvostovou plutvou pri pobreží Ningaloo na západe Austrálie. Plávanie so žralokom obrovským, ktorý má obvykle miernu povahu, je podľa BBC obľúbenou turistickou atrakciou.