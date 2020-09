V dome spisovateľa Hemingwaya žije 50 mačiek: Majú rovnakú anomáliu, turisti sa nevedia vynadívať

Dom, kde žil Ernest Hemingway v meste Key West na Floride, musel kvôli nedostatku zahraničných turistov z dôvodu pandémie prepustiť takmer všetkých zamestnancov.

Avšak jeho šesťprsté mačky ešte priťahujú zvedavcov, píše agentúra AFP. Po Hemningwayovej smrti v roku 1961 sa jeho príbytok stal jednou z najväčších turistických atrakcií na Key Weste, ostrove ležiacom asi 100 kilometrov južne od Miami a severozápadne od Havany, kde kvitne ničnerobenie a kde sa ľudia venujú popíjaniu kokteilov, potápaniu a opaľovaniu.

Jeho obyvatelia prežili hrozivé uragány a hospodárske krízy, ale neboli pripravení na zrútenie turistiky spôsobenej koronavírusom. Uzavretie hraníc bráni zahraničným turistom navštíviť ostrov a od marca tú nezakotvila ani jediná výletná loď. Zostáva len domáca turistika, ktorú brzdia obavy z nákazy covid-19. Minulý týždeň tak muselo byť prepustených 30 z 45 zamestnancov domu a múzea Ernesta Hemingwaya. "Mal som šesť sprievodcov. Teraz už mám len štyroch," lamentuje jeho riaditeľ Andrew Morawski.



Tí, čo tu zostali, ponúkajú ako vždy komentované prehliadky a starajú sa o päťdesiatku mačiek so šiestimi prstami. Všetky sú potomkami mačky s touto genetickou anomáliou, ktorú Hemingway pred desaťročiami dostal. "Chceme zostať otvorení a o naše mačky budeme starať ako o kráľovné," uisťuje Morawski. To je ich hlavná starosť, pretože miestni turisti majú často väčší záujem o polydaktilné mačky než o príbytok autora novely Starec a more.

Bez ohľadu na Nobelovu cenu za literatúru z roku 1954 sa o Ernestovi Hemingwayovi deti na amerických školách príliš neučia.zdôrazňuje riaditeľ múzea. V dome koloniálneho štýlu panuje zničujúce teplo. Návštevníci majú rúška zaliate potom, zatiaľ čo im sprievodca líči podrobnosti zo života spisovateľa a jeho manželky Pauline v 30. rokoch minulého storočia. Ďalšia zamestnankyňa medzitým vhadzuje za nadšených výkrikov turistov kocky ľadu do misiek s vodou pre mačky.Key West leží na samom západe súostrovia Florida Keys, komplexu koralových ostrovov spojených 42 mostami prekračujúcimi more na 180 kilometroch dĺžky. Na sklonku dňa sa hŕstka turistov zhromažďuje na mieste, odkiaľ je najlepší výhľad na západ slnka.konštatuje miestny obyvateľ Jack Reichenbach. Kvôli pandémii je bez práce a tak sa snaží predávať akvarely mora za 20 dolárov. "Je to všetko veľmi zlé," povzdychne si.Prvýkrát po rokoch prechádzajú turisti ľahko až na samý najjužnejší bod Spojených štátov, inokedy plný ľudí, aby sa tu fotografovali. "Hemingwayove múzeum? Nepoznám," hovorí šesťdesiatpäťročná Carol Davers z New Yorku, ktorá sem pravidelne cestuje na dovolenku.dodáva paradoxne.