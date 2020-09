TOP 5 najväčších mýtov o palive, ktorým vodiči veria aj dnes!

Nejde len o krčmové reči. Aj v každodennom živote sa šíria rôzne mýty o palive pre spaľovacie motory. Tu vám vyvrátime tie najčastejšie.

1. Trochu benzínu v zime pomôže nafte

Kedysi to bol skutočne osvedčený spôsob, ako v zime zabrániť tuhnutiu nafty. Mínusové teploty spôsobujú kryštalizovanie parafínov, ktoré upchávajú tenké potrubia a filtre. Aby sa tomuto zabránilo, v ére komôrkových dieselov sa do nafty prilialo troška benzínu. Pri moderných motoroch s vysokotlakovým priamym vstrekovaním je to však smrteľný hriech, pretože mnoho komponentov sa spolieha aj na mazací účinok nafty. A tento sa vplyvom benzínu znižuje, čo poškodzuje palivový systém a vo finále aj celý motor.

Aby v princípe na teplo nastavená nafta zvládla aj teploty pod nulou, pridávajú sa do nej v zimnom období podľa normy STN EN 590 priamo vo výrobe špeciálne aditíva. Takže od začiatku októbra do polovice apríla kúpite len naftu, ktorá je odolnejšia proti nízkym teplotám. Prísady sa starajú o to, aby kryštáliky parafínov zostali také malé, aby neupchali filtre. Prechodová nafta triedy D musí vydržať do -10 °C, zimná triedy F (november až február) až -20 °C.

2. Efektivita sa meria v litroch na 100 km

Nie, prísne vzaté iba spotreba gramov paliva na množstvo vyprodukovanej energie v kWh je meradlom efektivity. Na čerpacích staniciach sa však používajú objemové miery. Keby benzínový a naftový motor spotrebovali presne rovnaký počet litrov na 100 kilometrov, bol by benzínový motor efektívnejší, pretože na liter má diesel o 12 percent vyššiu hodnotu výhrevnosti.

Liter nafty však váži 840 gramov, čo je citeľne viac ako pri benzíne (750 gramov) a obsahuje viac uhľovodíkových väzieb. Takže z pohľadu objemu má diesel vyššiu energetickú hustotu, z pohľadu hmotnosti je však rozdiel veľmi malý. To znamená, že benzínový motor môže aj napriek vyššej spotrebe pracovať rovnako efektívne a s nízkymi emisiami CO2 ako naftový motor.

3. Benzín s nízkym oktánovým číslom škodí motoru

Oktánové číslo (bežne sa uvádza číslo získane výskumnou metódou) benzínu vyjadruje jeho odolnosť proti detonačnému spaľovaniu. Čím je teda vyššie, tým ťažšie sa benzín vznieti. To je žiadané, aby nedošlo k samovznieteniu paliva a „klopaniu“ motora, benzín musí počkať na riadený zážih. Oktánové číslo sa určuje porovnaním s veľmi vznietivým izo-oktánom a prísne vzaté jeho najvyššia možná hodnota je 100, teda definovaná ako stopercentná vznietivosť izo-oktánu. Hodnoty nad touto úrovňou sú len teoreticky vypočítané.

Pri starších motoroch mohol benzín s príliš nízkym oktánovým číslom naozaj spôsobiť vyššiu mieru „klopania“ a tým zasadiť motoru pomerne rýchlo smrteľné rany. Moderný motor však neumrie hneď, keď dostane natankovaný benzín s príliš nízkym oktánovým číslom. Postarajú sa o to senzory „klopania“ a bleskurýchle elektronické prestavenie zapaľovania. Zjednodušene povedané: keď začne motor „klopať“, znamená to, že tlak vo valci je príliš vysoký a prichádza skôr, než by bolo vhodné. Preto sa zmení časovanie zapaľovania. Tým sa chráni motor, ale zároveň sa znižuje výkon a efektivita. Podobne ako pri šliapaní do pedálov na bicykli sa najvyšší výkon dosiahne len vtedy, keď na pedál šliapnete v správnom čase a pod správnym uhlom a nie na polceste.

Preto pri chybnom natankovaní paliva s nízkym oktánovým číslom postačí vyjazdiť nádrž s nižšími nárokmi na výkon a pri nižších otáčkach a tiež čo najskôr doplniť správne palivo. Celkovo je však kvalita paliva na našich čerpacích staniciach pomerne dobrá a benzín s oktánovým číslom nižším ako 95 ani nekúpite. Takýto sa však predáva napríklad v USA, kde je rozdiel zvýraznený aj uvádzaným oktánovým číslom získaným motorovou metódou.

4. Vždy sa oplatí tankovať drahšie prémiové palivo

V prvom rade sa vždy vypláca výrobcom predávať drahší produkt. Pre bežného motoristu však stačí, keď sa bude držať požiadaviek výrobcu na špecifikáciu paliva, pretože motor je výkonom aj spotrebou optimalizovaný na stanovené oktánové číslo. Takže ani výrobca motora neočakáva, že pohonná jednotka dostane niečo lepšie.

Vyššie oktánové číslo pri väčšine áut prinesie nulový alebo len veľmi malý nárast výkonu. Pokojne však môžete svojmu motoru dopriať namiesto 95 aspoň 98 „oktánov“. Ak potom dosahuje agregát lepší výkon a spotrebu, tak ho senzory rozpoznali a správne prestavili zapaľovanie. Výraznejšie rozdiely sa však prejavia len pri silnejších motoroch, veď päť percent zo 100 kW je len plus 5 kW, no pri 500 kW je to už nárast o 25 kW.

U nás sú minimálne požiadavky na palivo stanovené technickými normami a teda ponúkať sa môžu len benzíny, ktoré zodpovedajú normám. Preto sa nemusíte obávať tankovania ani na menších čerpacích staniciach rôznych lokálnych značiek. Prémiové palivá ako Shell V-Power neukázali v testoch citeľný nárast výkonu – ten viac závisí od konkrétneho motora. Aditívam v týchto palivách sa často pripisujú aj rôzne čistiace účinky. Je však na vás, či vám vyvážia vyššiu cenu.

5. S palivom E10 šetríte peniaze

Nie, často o pár centov nižšia cena na čerpacej stanici je v skutočnosti vyvažovaná vyššou spotrebou, pretože toto palivo obsahuje menej energie. Rôzne testy potvrdili pri E10 spotrebu vyššiu o 2 percentá.

Zvýšenie spotreby spôsobuje primiešavanie bioetanolu, ktorý má o 32 percent menej energie ako bežný benzín. Navyše tiež zhoršuje odolnosť motora proti „klopaniu”. Zjednodušene sa tak dá povedať: čím viac bioetanlolu, tým viac paliva motor spotrebuje. V súčasnosti obsahuje u nás už povinný E10 približne 7 percent percent bioetanolu. Keďže sa tento získava z obnoviteľných zdrojov, celkové emisie CO2 sú pri E10 nižšie ako pri bežnom benzíne.

BONUS: Nafta sa zapaľuje bez iskry, je teda vznietivejšia

Nie, je to presne naopak. Zjednodušene povedané: uhľovodíkové väzby v nafte sú dlhšie a preto sa aj ťažšie delia. Vznietivosť vyjadruje prieťah vznietenia, teda časový rozdiel medzi vstrekom paliva a jeho zapálením. Pri veľmi vysokej vznietivosti je síce lepšia efektivita a hlučnosť, no zhoršujú sa emisie.

Na rozdiel od benzínu si vznetový motor žiada palivo zvlášť motivované horieť. Kvalitnejšia nafta sa vyznačuje vyšším cetánovým číslom a má lepšiu vznietivosť. Zážihový motor presne naopak potrebuje palivo, ktoré sa tak ľahko samé od seba nezapáli a počká si až na tú správnu iskru.