Pani šla zbierať lesné plody v Tatrách, záhadne zmizla: Horskí záchranári ju hľadajú aj novou metódou

Horská záchranná služba informuje o pátracej akcii v Západných Tatrách.

,,Dňa 19.9.2020 v podvečerných hodinách bola horským záchranárom zo Západných Tatier nahlásená nezvestnosť 65-ročnej Slovenky, ktorá spolu so skupinou zbierala lesné plody pod Barancom. Poslednýkrát bola videná v miestach pod Barancom zo strany od Jakubovian. Hneď po nahlásení v sobotný večer bolo do pátracej akcie nasadených 8 záchranárov," píše horská služba na Facebooku.

,,Keďže sa počas noci hľadanú nepodarilo nájsť bola o súčinnosť požiadaná letka ministerstva vnútra. Pátranie pokračovalo 20.9.2020 zo vzduchu v súčinnosti s vrtuľníkom letky ministerstva vnútra, kde záchranári Horskej záchrannej služby prehľadávali celú lokalitu zo vzduchu aj po zemi no bez výsledku. Zúčastnilo sa ho 26 horských záchranárov a psovodov so služobnými psami. Nasledujúce dni prebiehalo rozšírené pátranie so 40 zúčastnenými záchranármi, kde prvýkrát v histórii horskí záchranári nasadili do záchrannej akcie dron," informujú. Pátranie naďalej prebieha na zemi aj zo vzduchu, zatiaľ však bezúspešne.