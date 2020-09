Pátranie vo Vysokých Tatrách s tragickým koncom: Turistovi († 39) už záchranári nedokázali pomôcť

Horskú záchrannú službu (HZS) kontaktovali v pondelok o polnoci poľskí kolegovia kvôli nezvestnému 39-ročného poľskému turistovi.

Muž ešte okolo 17-tej hodiny telefonoval s kamarátmi s tým, že smeruje do Kohútika. Neskôr sa s ním už nebolo možné spojiť, aj keď telefón mu stále zvonil. Kamaráti ho čakali na Lysej Poľane odkiaľ mali všetci spoločne odísť. Keďže do polnoci neprišiel na dohodnuté miesto, požiadali o pomoc HZS. "Okamžite bola vykonaná lokalizácia jeho telefónu cez Stálu službu Prezídia PZ SR, no telefón sa lokalizovať nepodarilo. O súčinnosť bola požiadaná Letka Ministerstva vnútra SR. V skorých ranných hodinách však nemohla pre hmlu vzlietnuť, informovali horskí záchranári na sociálnej sieti.

Pomocnú ruku poskytla Vrtuľníková záchranná zdravotná služba, vďaka ktorej záchranári zo vzduchu prepátrali oblasť, kde sa podľa posledných informácii muž nachádzal. Zo Sedla Váhu pokračovali v pozmenom pátraní. "Po vylepšení poveternostných podmienok priletel aj vrtuľník Letky Ministerstva vnútra SR a vyviezol ďalších záchranárov HZS so psom. Pokračovalo sa aj v pátraní zo vzduchu," dodali.

Krátko pred poludním sa naskytol záchranárom smutný pohľad. Pod stenou Ťažkého štítu objavili telo hľadaného poľského turistu, žiaľ, už bez známok života. Pri páde skalným terénom utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Po vyprostení z ťažko prístupného terénu boli telesné pozostatky vrtuľníkom transportované na Lysú Poľanu a odovzdané príslušníkom polície.