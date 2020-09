5 vecí, ktoré RAPÍDNE urýchľujú starnutie. Zakročte včas!

Spôsob nášho života do značnej miery ovplyvňuje to, či budeme starnúť rýchlo alebo pomalšie. Čo dokáže urýchliť proces starnutia človeka?

Na posilnenie imunity a podporu vitality je pritom možné urobiť pár zmien, ktoré vedia nepriaznivé vyhliadky zmeniť. Objavte najväčšie “urýchľovače starnutia” a tipy, ako proti nim zakročiť!

#1 Nedostatok spánku

Častým kameňom úrazu je čas, ktorý trávite v posteli. Niekto môže tvrdiť, že 5 - 6 hodín mu určite stačí, aby sa na druhý deň cítil fit a sviežo. Teoreticky sa môžete cítiť dostatočne oddýchnuto, to však neplatí pre vaše telo. To potrebuje 8 hodín na správnu regeneráciu a produkciu dôležitých hormónov. Kvalita spánku výrazne ovplyvňuje vaše zdravie, súvisí so zdravím, energiou aj stavom pleti.

Tip: Ako na lepší spánok? Starnutiu aj vyčerpaniu počas dňa zabránite ôsmimi nepretržitými hodinami, ktoré venujete tejto príjemnej relaxačnej činnosti. O zlepšenie fyzického výkonu sa vie postarať aj doplnok kotvičníka zemného. Táto rastlinka je známa všetkým vyznávačom zdravého životného štýlu, ale patrí napríklad aj medzi vyhľadávané byliny na potenciu.

#2 Alkohol

Časté alebo nadmerné užívanie alkoholických nápojov nemá vo všeobecnosti žiadny pozitívny vplyv na život, práve naopak. Nadmerné pitie je poznať nielen prostredníctvom fyzických znakov (napr. vysušená pokožka tváre, vrásky), ale alkohol ovplyvňuje aj duševné zdravie a kognitívne schopnosti. Výnimkou nie sú ani problémy s erekciou.

Tip: Menej je viac. V záujme zastavenia rýchlejšieho starnutia obmedzte príjem alkoholu na minimum, a s jeho konzumáciou to nikdy nepreháňajte.

#3 Zle zvolená strava

Jedlom je možné pôsobiť tak na rýchlejšie starnutie, ako aj na zachovanie mladistvého vzhľadu a lepšieho stavu vnútorných orgánov. Ako uvádza healthline, potraviny vyprážané na oleji pri vysokých teplotách uvoľňujú voľné radikály, ktoré môžu spôsobiť bunkové poškodenie kože. Vystavenie pôsobeniu voľných radikálov urýchľuje proces starnutia.

Konzumácia príliš veľkého množstva soli zase spôsobuje dehydratáciu, čím sa urýchli tvorba vrások na suchej pokožke. Pitie sladených nápojov vás kvôli obsahu cukru oberá o kolagén a nadmerné množstvo kávy (viac ako 5 šálok denne) vás zase ukracuje o drahocenný spánok.

Tip: Ako na boj proti voľným radikálom? Chcete spomaliť starnutie? Vyskúšajte zvýšiť príjem vitamínov a antioxidantov - tie majú totižto v povahe zvrátiť pôsobenie voľných radikálov. Vedeli ste, že antioxidačné účinky astaxantínu sú až 6000-krát silnejšie ako vitamín C?

#4 Dlhodobý stres

Vystavovať sa chronickému stresu znamená pre telo obrovskú záťaž. Jeho obrannou taktikou je zmena imunitných reakcií, srdcového rytmu či zmeny krvného tlaku. Celé telo funguje v režime nevyhnutných funkcií na úkor ďalších. Pod vplyvom stresu sa do tela môžu dostať voľné radikály spôsobujúce starnutie, ale aj nevhodne zvolená potrava, ktorá sa zase postará o únavu a nedostatok energie.

Tip: Ako na zvrátenie stresu? Pre viac energie využite bylinky proti únave a na odstránení chronického stresu popracujte lepším organizovaním času. Pomôže aj aktívny oddych, pri ktorom prídete na iné myšlienky.

#5 Žalostne málo pohybu

Vozenie sa do práce a na nákupy autom, využívanie výťahov aj na posun o jedno poschodie - to sú “maličkosti”, vďaka ktorým sa telo vystaví nielen riziku obezity, ktorá vedie tiež k predčasnému starnutiu.

Tip: V zdravom tele zdravý duch. Ak vám záleží na zachovaní vitality a mladistvého vzhľadu, do svojho denného programu by ste mali zaradiť minimálne rýchlu chôdzu v trvaní aspoň 30 minút. V lepšom prípade podporte telo intenzívnejším cvičením. Odvďačí sa vám napríklad aj pevnejšou a sviežo pôsobiacou pokožkou.

Úplné zastavenie starnutia nie je (zatiaľ) možné. Možné sú však neškodné zásahy, vďaka ktorým podporíte posilnenie imunity a zlepšíte tak svoju vitalitu. Kombinujte kvalitný spánok s cvičením a dostatkom antioxidantov, a naučte sa dostať stres pod kontrolu. Zabránite tak nástupu predčasného alebo príliš rýchleho starnutia.