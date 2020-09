Učiteľka nedokázala zniesť, že jej exmanžel má novú priateľku: Horor pred očami malých detí

Učiteľka Chelsea Watrous Cook (33) zavraždila novú priateľku svojho bývalého manžela priamo pred očami svojich dvoch malých detí, pretože nemohla zniesť fakt, že si našiel inú ženu, po boku ktorej je šťastný.

Napriek tomu, že Chelsea Watrous Cook učila stredoškolákov o zdraví a pohode, mala problém so svojim vlastným duševným zdravím.

Jej kolegovia na strednej škole v Utahu ani len netušili, čo chystá urobiť a hrozným činom zostali otrasení, uvádza portál Mirror.

Chelsea bola vydatá za Travisa Cooka až do januára 2018. Mali spolu trojročné dvojčatá. Po rozvode sa jej pozornosť chorobne sústredila na Travisovu novú priateľku. Travis začal randiť s Lisou Vilate Williamsovou. Priatelia označili dvadsaťšesťročnú Lisu za nežnú, láskavú a veľkorysú.

V novembri 2018, keď sa hrozný čin odohral, spolu Travis a Lisa chodili šesť mesiacov, no nebolo to pre nich ľahké. Chelsea totiž Lisu obťažovala. Sledovala ju a posielala jej výhražné listy. Lisa na políciu nešla, aby tým neublížila deťom. Verila, že sa všetko vyrieši.

V novembri 2018 mal Travis dvojičky u seba doma. Chelsea mu napísala, že mu chce dať lieky pre jedno z detí a povedala mu, aby sa s ňou stretol dole na parkovisku. Jeho bývalá žena, ale vtrhla dnu, aby sa mohla hádať s Lisou. Keď ju požiadali, aby odišla, zamkla sa v kúpeľni, preto Travis zavolal políciu. Keď Chelsea vyšla, siahla po svojom kabáte, akoby chcela odísť, ale namiesto toho vytiahla zbraň a vystrelila dve guľky do Lisy.

Guľky ju trafili do hrude a chrbta. Lisa spadla vážne zranená na pohovku. Horor sa odohral pred vydesenými dvojčatami. Travis sa pokúsil pomôcť priateľke. Chelsea chcela opäť siahnuť po kabáte, ale Travis jej v tom zabránil a pridržal ju pri stene, kým neprišla polícia.

Vo februári tohto roku Chelsea uzavrela so súdom dohodu, aby sa vyhla trestu smrti. Uznala vinu za vraždu, za vlámanie a násilné trestné činy pred deťmi. Ukázala pritom veľmi málo emócií, iba pokojne priznala, že je vinná. Rozplakala sa, až keď sa priznala, že sa to všetko odohralo pred jej malými deťmi. Vyjadrila sa tiež, že si kúpila zbraň, aby si vzala vlastný život, pretože trpela depresiami a prestala brať lieky. Súd Chelsea odsúdil na 34 rokov väzenia.