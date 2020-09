Alexander chcel znásilniť a zabiť 13-ročné dievča: Čo plánoval urobiť s jeho telom, je vrchol odpornosti

Muž dostal 30 rokov väzenia za to, že plánoval zabiť, znásilniť a zjesť 13-ročné dievča.

Alexander Barter (23) dostal rozsudok v americkom Texase po tom, čo priznal plánovanie uskutočnenia tejto zvrátenej predstavy s kontaktmi z dark webu. O prípade informuje Metro.

"Rád by som vyskúšal nekrofíliu a kanibalizmus a zistil, aký to je pocit vziať niekomu život. Ak by ste mali záujem o to, aby som vás zabil, ste v Spojených štátoch (ideálne na juhu) a môžete cestovať autom, kontaktujte ma," napísal Barter v októbri 2018 na fórum.

Na príspevok mu mal zareagovať otec 13-ročného dievčaťa. Po desiatich dňoch vymieňania grafických správ o Barterových plánoch s dieťaťom sa dohodli na stretnutí. Dňa 18. októbra prišli na dohodnuté miesto. Barter sa objavil s nožom, vrecom na odpadky, telefónom a tabletom.

Tu ale došlo k zvratu. Otec 13-ročného dievčaťa bol v skutočnosti policajtom v utajení a Bartera okamžite po príchode zatkol. Špeciálny agent Mark Dawson z Houstonu následne odsúdil Barterov príšerný plán. "Počas mojej 23-ročnej kariéry v oblasti presadzovania práva som nezažil morálne skazenejší a desivejší prípad zločineckého sprisahania," povedal.

"Bez rýchleho a rozhodného zásahu špeciálnych agentov HSI Cocoa Beach a HSI Beaumont by tento narušený predátor stále bol tam vonku a hľadal by ďalšie potenciálne obete, aby splnil svoje choré a šialené predstavy," tvrdí.

"Ako ukazuje tento mrazivý prípad, reči na internete nie sú vždy len rečami," povedal prokurátor Stephen J. Cox po Barterovom odsúdení. „Neustála bdelosť našich partnerov v oblasti presadzovania práva zabránila zločincovi v hľadaní rovnako zmýšľajúceho komplica a uskutočnení jeho hrozného plánu. Tento prípad je triezvou pripomienkou toho, ako statoční muži a ženy činné v trestnom konaní čelia tým najhorším scenárom z najhorších."

Keď Bartera v roku 2060 prepustia z väzenia, bude pod doživotným dohľadom, informuje Tyler Morning Telegraph. Na súdnom pojednávaní v decembri minulého roku sa priznal k zneužívaniu detí.