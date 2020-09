Väzeň žiada pre seba trest smrti: Brutálne, čo bol schopný urobiť, aby mu vyhoveli

Väzeň, ktorý si v americkom štáte Indiana odpykáva za vraždy dva doživotné tresty, požiadal o trest smrti.

Urobil tak na súde po tom, čo zabil spoluväzňa, oznámila agentúra AP. Štyridsaťpäťročný Tommy Holland odmietol priznať vinu a odísť od súdu s tretím trestom doživotného väzenia bez možnosti prepustenia. Namiesto toho sudcovi povedal, že chce byť popravený. Podľa žalobcu aj obhajcu Holland vyhlásil: "Budem pokračovať v zabíjaní ľudí, kým mi nedáte trest smrti."

Žalobca Rodney Cummings povedal, že zváži, či o trest smrti požiada, ale nechce míňať peniaze daňových poplatníkov za nákladný proces, ktorý by bol v takom prípade nevyhnutný. „Ak sa nebude súdiť, stálo by to asi 50 000 dolárov (42 230 eur) . Súd a odvolania by mohli stáť 750 000 dolárov (633 000 eur)," uviedol žalobca.

Hollandov obhajca Bryan Williams potom vyhlásil, že podozrivý v súdnej sieni nekonal v súlade s jeho radami. "Za 27 rokov práce obhajcu som niečo také nezažil. Nemám pochýb, že svoju požiadavku myslel vážne," povedal.

Holland si podľa agentúry AP v súčasnosti odpykáva dva doživotné tresty za zabitie zamestnancov supermarketu a benzínové stanice. Vo väzení teraz bude oddelene od ostatných väzňov minimálne po dobu jedného roka a obhajca chce tiež nechať vyhotoviť posudok o jeho mentálnej spôsobilosti.