Júliinho synčeka ničí záhadná choroba: Dean má dva vývody a kŕče, s diagnózou si nevedia dať rady ani lekári!

V nemocnici strávil takmer celý svoj krátky život! Dean má len 11 mesiacov, no už deň po narodení v ružinovskej nemocnici v Bratislave ho museli previezť do Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH).

Bol vo vážnom stave, lenže nikto presne nevedel, čo mu bolo. Lekári to nezistili ani po 5 mesiacoch, keď už bol v stave ohrozenia života. Deanova diagnóza je nad sily doktorov, ktorí aj napriek niekoľkým operáciám nevedia, čo chlapčekovi vlastne je. Mama Júlia (26) tak skúša zohnať pomoc za hranicami...

Trápenie Deana trvá už takmer rok. „Deanko je hospitalizovaný v NÚDCH na Kramároch. Vraciame sa tam každé štyri dni,” povedala nešťastná mama Júlia s tým, že synčeka opakovane operovali na náhlu brušnú príhodu a nepriechodnosť čriev, čo je život ohrozujúci stav. „V súčasnosti má dva vývody, jeden z hrubého a druhý z tenkého čreva,“ prezradila Júlia s tým, že denne sleduje vyčerpávajúci kolotoč plný bolesti a sĺz. „Úplné vyprázdnenie čriev trvá aj vyše 24 hodín a jeho malé telíčko sa prepína v kŕčoch a neutíšiteľne plače,” povedala utrápená mama a dodala, že tieto situácie sa v priebehu dvoch mesiacov zopakovali päťkrát a doma strávili len 2 týždne.

„Jeho telíčko je už natoľko poznačené, že mu nedokázali napichnúť žilu, pretože mu všetky praskajú. Preto mu zaviedli centrálny žilový katéter. Spôsobil mu však trombózu!,“ doplnila s tým, že chlapčekovi prestal odchádzať moč a museli ho cievkovať. „Za 20 hodín pribral kilo, opuchol, nalial sa vodou a museli mu byť podané lieky na odvodnenie,” len ťažko premáhala plač.

Hľadá pomoc v zahraničí

Dean zažil toľko bolesti, aká iných nepostretne za celý život, a napriek tomu rozdáva úsmevy a lásku všetkým naokolo. „Má rád pesničky, svojho háčkovaného macíka a zo všetkého najradšej má mliečko. Neuveriteľne sa teší, keď zbadá fľašku,“ zasmiala sa Júlia cez slzy. „Miluje všetko, čo vydáva zvuky, Mickey Mouse je tiež dobrý kamarát,“ doplnila unavená mama. Lekári podľa nej vždy pomôžu, ale zatiaľ neurčili diagnózu... „Musím priznať, že ošetrujúci lekár Deankovi viackrát zachránil život, za čo som mu vďačná. Za tieto mesiace sa však vyčerpali diagnostické postupy, a preto je pre nás jediným riešením prevoz na vyššie pracovisko v zahraničí,“ zhodnotila Júlia.

Nájde sa niekto, kto môže chlapčekovi pomôcť? „Sme otvorení všetkým možnostiam, hľadám kliniky z rôznych kútov sveta a verím, že sa nájde niekto, kto na našu žiadosť zareaguje,“ odhalila plány zúfalá mama. Pre chirurgov je Deankov prípad skutočnou záhadou, no Júlia sa chce obrátiť na ľudí, aby jej pomohli zohnať špecializovanú pomoc za hranicami Slovenska, kde by Deanovi pomohli zachrániť život. „Rada by som mu raz navarila obed bez strachu, že o neho navždy prídem...“ uzavrela s lesknúcimi sa očami.

Takéto prípady sa konzultujú so zahraničím

Dana Kamenická, hovorkyňa NÚDCH

- V NÚDCH máme multiodborovú spoluprácu špecialistov a rovnako v prípade potreby spolupracujeme s kolegami zo zahraničia. Je však bežnou praxou, že naši odborníci už prípady, ktoré sú náročné, konzultujú so špičkovými medzinárodnými odbornými pracoviskami.