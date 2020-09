Teo, ktorý sa narodil bez píšťal, zvádza boj s časom: Vymodlenú operáciu potrebuje do konca roka

Po dlhšom čase sa priaznivci malého bojovníka Tea opäť dočkali! Rodičia chlapčeka napísali, ako napredujú v snahe dostať synčeka na dôležitú operáciu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Vďaka pomoci Slovákov vyzbierali 365-tisíc € na operáciu, ich boj však ani zďaleka nekončí. Rodičia malého Tea majú v ceste za lepším životom pre synčeka už istý čas novú prekážku, ktorou je koronavírus. Ten vo veľkom obmedzuje medzinárodnú dopravu či fungovanie inštitúcií a ich cesta do USA je tak čoraz komplikovanejšia.

Aby toho nebolo málo, počas leta sa pri stretnutí s odborníčkou vo Viedni dozvedeli, že chlapcova ľavá nôžka je problematická. „Pre koronakrízu nám zrušili stretnutie na americkej ambasáde k udeleniu víz, ktoré sme mali mať o niekoľko dní, aby sme mohli vycestovať do USA. Náhradný termín máme začiatkom septembra. Pôvodný termín operácie bol stanovený na 23. septembra, no ten už určite nestíhame,” priznal ďalší problém pre Nový Čas ešte začiatkom augusta Teov otec s tým, že lekári im vedia poskytnúť ďalšie termíny, no bez víz to rozhodne nepôjde.

Teovi najbližší chceli, aby ho operovali do jeho 2. narodenín (do konca roka 2020), po tomto termíne sa šance na zotavenie znižujú. Rodičia preto skúšajú šťastie v Poľsku!Mamka s ockom museli zase vyplniť všetky papiere ešte raz a teraz čakáme. Dúfame, že stretnutie na ambasáde sa bude môcť uskutočniť na budúci týždeň. Zatiaľ si užívam čas s mojou poľskou babkou a rodičia vždy niečo vybavujú. Hneď, ako budeme mať ďalšie informácie, tak sa vám ozvem," znie odkaz plný nádeje na Teovej facebookovej stránke