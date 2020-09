Dlhoočakávaný film o Karlovi Gottovi († 80) v Prahe šokoval: Známa herečka odišla v slzách zo sály!

Dokumentárny film o legendárnom Karlovi Gottovi († 80) pod taktovkou režisérky Olgy Malířovej Špátovej (36) sa dočká jeho oficiálnej veľkej premiéry 1. októbra, teda v deň, keď pred rokom slávny spevák naposledy vydýchol.

Elegán s veľkým srdcom a milým úsmevom sa však v novej snímke, ktorá mala svoju predpremiéru na filmovom festivale v Prahe v piatok večer, ukázal vo veľmi intímnych chvíľach svojho života. Zničený chorobou, ktorá ho začala oberať o zrak aj sluch, jeho posledné sily až do úplného konca. Zábery, ktoré trhali všetkým srdcia na márne kúsky, boli prisilným sústom, a pre niektorých do takej miery, že sa nedokázali na jeho utrpenie pozerať až do konca.

Celovečerný film mladej režisérky je tohtoročným dlhoočakávaným dokumentom. Svojou kamerou totiž zachytávala posledné mesiace života veľkej legendy, ktoré mu narušili vážne zdravotné problémy. Legenda, akou Karel bol, si rozhodne zaslúžila dielo, ktoré malo byť oslavou jeho krásneho a plodného života. Dokument KAREL sa dočkal predpremiéry na filmovom festivale Febiofest uplynulú sobotu, kde bolo prítomných viacero známych tvárí z českého šoubiznisu. Nechýbala ani herečka Iva Janžurová, mimochodom veľká Gottova obdivovateľka, ktorá si prevzala cenu Kristiána.

Po udeľovaní cien sa usadila v sále, kde premietali práve film o Zlatom slávikovi. Herečka však nezvládla pozerať sa na svojho drahého priateľa ako chradne a bojuje o svoj život do posledného dychu. Pod náporom emócií musela nakoniec zakrátko sálu opustiť a so slzami v očiach priznala: „Ja to nedávam. Vidieť ho v tomto stave, ako sa chudák trápil. Chcem si ho v pamäti zachovať ako krásneho a galantného muža. Musel sa hrozne trápiť. Bojoval, chcel žiť, nemal ísť ešte tam hore,“ priznala smutne Janžurová pre Aha!.

Veľké sústo

Film o Karlovi Gottovi, ktorého milovali generácie nielen u nás na Slovensku a v Česku, ale aj v zahraničí, vyvolal silné emócie. Je to totiž viac ako dôverný pohľad do posledných dní maestrovho života, keď ho choroba ničila na nepoznanie. Dej poprepletaný jeho profesijným životom sa strieda so silnými zábermi, keď známy spevák bojuje o život a snaží sa zo všetkých síl prežiť a poraziť chorobu. Diagnóza akútnej leukémie bola však pre neho priveľkým sústom po tom, čo v minulosti zápasil s rakovinou lymfatických uzlín a inými zdravotnými problémami.