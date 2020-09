Jankovská žila v luxuse, teraz už druhý týždeň hladuje: Podľa lekárov jej hrozí zlyhanie orgánov

Kam je ochotná zájsť?! Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská (49) kedysi viedla luxusný život, teraz sedí už pol roka vo väzbe.

Na drsné podmienky nie je zvyknutá a zvláda ich veľmi ťažko. Navyše má pocit, že sú porušované jej základné práva a vyše týždňa preto drží protestnú hladovku. Nový Čas zisťoval, aký je jej zdravotný stav a ako si kráti dlhé chvíle.

Jankovská je vo väzbe od marca, keď NAKA v rámci akcie Búrka zadržala viacerých sudcov, ktorí sú obvinení z korupcie. Nedávno jej pritom na krk pribudla ďalšia kauza okolo trenčianskeho baru Fatima. Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti krátko po tom vyhlásila protestnú hladovku. Vyše týždňa tak prijíma len tekutiny v podobe vody a čaju. Dôvodov je podľa nej viacero.

„Prvým dôvodom je nezákonný postup a rozhodnutie vyšetrovateľa policajného zboru JUDr. Petra Juhása týkajúce sa môjho obvinenia v kauze Fatima. Druhým dôvodom je neustále porušovanie viacerých mojich základných práv a slobôd najvyššími ústavnými činiteľmi v trestnom konaní vedenom proti mojej osobe,“ povedala nám bývalá štátna tajomníčka, ktorá uvádza ako tretí dôvod svojho protestu ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovu. Tá podľa Jankovskej zasahuje do jej práva „na slobodnú voľbu obhajcu a spôsobu, akým túto obhajobu mnou zvolená obhajkyňa vedie.“

Podľa informácií Nového Času si Jankovská zo začiatku krátila čas vo väzbe prišívaním gombíkov, teraz si však šetrí sily, keďže hladovka ju značne vyčerpáva. Už pred nástupom do väzby bola totiž veľmi chudá. Jankovskej advokát Peter Erdös minulý týždeň tvrdil, že je jeho klientka odhodlaná bojovať až do konca - teda aj za cenu vlastného života.

Advokát: V hladovke pokračuje!

Málokto zrejme čakal, že Jankovská, ktorá kedysi žila v prepychu, dokáže hladovať vyše týždňa. Opak je však pravdou. „Stále drží hladovku. Podľa mojich informácií ju kontrolujú. Samozrejme, v rámci tých opatrení, ktoré tam sú, a, samozrejme, sme v kontakte. Bol som s ňou osobne v piatok a každý deň sa mi ozve, či je v poriadku. Určite nemôžem povedať, že by na tom bola dobre, ale má sa primerane k tomu, že drží hladovku. Zatiaľ si jej stav nevyžadoval hospitalizáciu,“ povedal nám Erdös. Na otázku, dokedy to takto bude pokračovať, nemal presnú odpoveď. „Nie je dané, že keď niečo prestane, potom aj ona prestane hladovať. Je to protest proti tomu, akým spôsobom sa voči nej vedie trestné konanie,“ uviedol.