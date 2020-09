Toto sú prvé slová budúceho víťaza Tour de France: O sklamaní prehovoril aj Sagan s Rogličom

Jednym z najväčších prekvapení histórie Tour de France vôbec je mladý Slovinec Tadej Pogačar (21), z ktorého okrem charizmy srší aj pokora.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii povedal Pogačar v televíznom rozhovore, ktorý na chvíľu prerušil jeho veľký súper, aby mu športovo zagratuloval. "Môj sen bolo zúčastniť sa na Tour, to sa splnilo a teraz zostáva už len posledná etapa. Je to neuveriteľné. Neviem, kedy mi to dôjde. Som veľmi hrdý na chalanov z tímu, odviedli neskutočnú prácu. Od začiatku sme snívali o tom, že v posledný deň získame žltý dres. Podarilo sa," dodal víťaz.



í ¾í´© Legendary finish up La Planche des Belles Filles!



í ¼í¾¬ Tune in for the 1 minute highlights of stage 20.#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/ICDe94iH14 — Tour de France™ (@LeTour) September 19, 2020

Roglič sa po príchode do cieľa dlho držal za hlavu a najprv nemohol uveriť, že v úplnom závere prišiel o žltý dres:Až do konca som zo seba dával všetko. Uvidíme, ako sa s tým vyrovnám. No stále môžem byť šťastný z výsledku a výkonu, ktorý sme tu ukázali. Berme to pozitívne."V záverečnej etape sa bojuje o 70 bodov, no Slovák v drese Bora-Hansgrohe už v piatok gratuloval súperovi k víťazstvu a aj v sobotu pre RTVS potvrdil, že sa skôr zameria na etapový triumf na Elyzejských poliach:V zelenej súťaži už zajtra nie je veľmi o čo bojovať, Sam má predo mnou dosť náskok. Skôr by bolo dobré zabojovať o víťazstvo."