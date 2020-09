Tadej Pogačar bude novým víťazom Tour de France! Peter Sagan definitívne vzdal boj o zelený dres

Slovinec Tadej Pogačar (21) získal na tohtoročnej Tour de France všetko, čo sa len dalo.

Slovinský cyklista Tadej Pogačar senzačne triumfoval v predposlednej etape a stane sa celkovým víťazom 107. ročníka Tour de France. V nedeľu mu na to stačí prísť do cieľa v Paríži. Jazdec stajne SAE-Team Emirates rozhodol v sobotňajšej časovke, ktorú vyhral časom 55:55 min, a na Elyzejských poliach získa žltý, biely i bodkovaný dres. Jeho krajan a najväčší konkurent Primož Roglič z Jumbo-Visma stratil na 36,2 km dlhej trati s cieľom na kopci La Planche des Belles Filles takmer minútový náskok v celkovom poradí a do cieľa prišiel s mankom 1:56 min na víťaza.



Len dvadsaťjedenročný Pogačar predviedol v záverečný deň, keď sa bojuje o žltý dres neskutočný výkon. Druhého v etape Toma Dumoulina (Jumbo-Visma) zdolal o priepastných 1:21 minúty, tretí skončil Richie Porte (Trek), ktorý sa vďaka svojmu výkonu posunul na tretie miesto v celkovom poradí. Štvrtý bol ďalší jazdec Jumba Wout van Aert (+1:31) a až piaty skončil Roglič.



Keďže záverečná etapa s cieľom na Elyzejských poliach má už tradične ceremoniálny charakter, v sobotu bola posledná šanca zaútočiť na celkové poradie. Na jeho čele figuroval Roglič s náskokom 57 sekúnd pred Pogačarom a 1:27 min pred tretím Kolumbijčanom Miguelom Angelom Lopezom (Astana). Štvrtý Richie Porte (Trek-Segafredo) strácal už vyše tri minúty.



Organizátori pripravili dve súťaže v jednom, keďže sa bojovalo aj o bodkovaný dres pre víťaza vrchárskej súťaže. Trať je totiž rozdelená na dve časti, prvá rovinatá a druhá bola samotný výstup na Planinu krásnych dievčat. Ten meral 5,9 km so sklonom 8,5%, no maximom až nad 20%, pričom najrýchlejší pretekári na tomto úseku si pripísal do vrchárskej súťaže postupne 10-8-6-4-2-1 bodov. Pred etapou viedol Richard Carapaz (Ineos) so 74 bodmi pred Pogačarom (72 b) a Rogličom (67 b). Ekvádorčanovi však už nešlo o celkové poradie a tak mohol ísť úvodných 30 km zľahka a zamerať sa len na stúpanie.



Viacero pretekárov sa pred kopcom rozhodlo vymeniť si časovkársky špeciál za cestný, ktorý je ľahší a v kopci sa jednoduchšie ovláda. Zmena trvá v optimálnych podmienkach len pár sekúnd, no nie vždy sa to podarí. Bicykel menila väčšina lídrov celkového poradia vrátane Pogačara a Rogliča, naopak Tom Dumolin nie.



V úvode štartovali domestici a šprintéri z konca celkového poradia, ktorí nemali prehovoriť do boja o víťazstvo. V prípade Sama Bennetta a Caleba Ewana išlo skôr o to, aby si postrážili časový limit. Z prvej polovice štartovky zaujal najmä Remi Cavagna z QuickStepu. Aktuálny majster Francúzska v tejto disciplíne potvrdil svoje kvality aj v nedeľu, keď dosiahol čas 57:54 min a na dlho stavil maximum. Medzitým prišiel do cieľa Sagan, ktorý mal čas 1:04:56 h.



Cavagnovi čas odolával stále ďalším a ďalším jazdcom. Ohrozili ho David De la Cruz zo SAE Emirates (58:35 min), Daniel Martinez z EF (59:14), víťaz dvoch etáp Sören Kragh Andersen zo Sunwebu (59:54) i Saganov kolega z Bory Max Schachmann (59:54), no zdolal ho až Wout van Aert. Všestranný Belgičan patrí medzi najpríjemnejšie prekvapenia tohtoročnej Tour, vyhral dve etapy, ťahal svojho lídra Rogliča v najťažších kopcoch, sťahoval úniky a nakoniec zaútočil aj na triumf v ťažkej časovke, keď zdolal Cavagnu o 28 sekúnd. Za ním však išli ešte lídri na celkové poradie. Výborne mal etapu rozbehnutú Tom Dumoulin, ktorý ako jeden z mála nemenil bicykel, no v cieli zdolal svojho kolegu z Jumba van Aerta o vyše desať sekúnd.



Najviac pozornosti však pútal súboj o celkové prvenstvo medzi Rogličom a Pogačarom. Pogačar tento rok už svojho súpera zdolal v časovke na podobnej, no o polovicu kratšej trati na slovinskom šampionáte. Nepredpokladalo sa však, že by dokázal zmazať manko 57 s. No Roglič už po prvom medzičase strácal na svojho súpera asi 15 sekúnd a jeho manko stále narastalo. Mladší z dvojice Slovincov svoj výkon stupňoval a pri výmene bicykla pod stúpaním strácal vo virtuálnom poradí už len 24 sekúnd. Roglič sa v kopci oproti súperovi trápil už štyri km pred cieľom sa dostal za svojho súpera aj v celkovom poradí a Pogačar triumfálnou časovkou nakoniec vyhrá celkové poradie o 59 sekúnd.