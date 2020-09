Gareth Bale si už dres Realu Madrid neoblečie: Vracia sa do londýnskeho Tottenhamu!

Gareth Bale má dlhodobo zlé vzťahy s trénerom "Bieleho baletu," Zinedinom Zidanom. Ten ho nechával sedávať na lavičke a do zápasov zasahoval len zriedkavo.

Počas ťažkých časov Madridu si Bale chodil na golfové turnaje a svojmu zamestnávateľovi sa neraz vysmieval priamo do tváre.



Tomu je však koniec. Po vyše siedmich rokoch sa Bale vracia do materského Tottenhamu Hotspur. Oznámil to na svojom oficiálnom facebookovom účte. Ide o ročné hosťovanie s opciou na trvalý prestup. Tottenham sa týmto ziskom určite zaradil medzi horúcich adeptov na víťazstvo v tohtoročnej Premier league.