Krásna Barborka († 24) zomrela po banálnej operácii v Komárne: Pitevná správa odhalila krutý dôvod!

Prežíva najhoršiu bolesť v živote! Jediná dcérka jej zomrela po banálnej operácii žlčníka.

Užialená Denisa (45) z Komárna pochovala svoju milovanú Barborku († 24) po tom, čo absolvovala operáciu na žlčníkové kamene. Mladá žena na druhý deň po zákroku v komárňanskej nemocnici omdlela a viac sa neprebrala. Krutú príčinu smrti odhaľuje pitevná správa. Podľa nej Barbore počas zákroku náhodne poškodili pečeň, nasledovalo zakrvácanie dutiny brušnej, šok a nakoniec smrť.

„Bola to moja jediná dcérka, moje všetko. Môj život už bez nej nemá zmysel,“ plače utrápená mama Denisa, ktorá je presvedčená, že o dcéru nebolo v nemocnici dostatočne postarané. Barborka mala toľko plánov, bola plná života a v čase, keď si užívala svoju najväčšiu lásku, prišla krutá rana osudu. „Nebola nikdy chorá, nemala žiadne problémy so zdravím až do osudného dňa. Začalo ju najskôr bolieť brucho. Obvodná lekárka ju preto poslala na sono. Tam jej zistili, že má kamene a problémy so žlčníkom,“ rozpráva mama.

Koncom júla lekári v komárňanskej nemocnici Barborku hospitalizovali. „V nedeľu ju prijali a v pondelok ju mali operovať. Nakoniec ju neoperovali, ale poslali ju do Nových Zámkov na magnetickú rezonanciu, aby zistili presnejšiu diagnózu,“ vysvetľuje mama s tým, že jej dcérku potom poslali do Bratislavy na prečistenie žlčových ciest. Tam jej zákrok urobili a následne ju po pár dňoch v komárňanskej nemocnici operovali.

Oživovali ju 40 minút

Krásnu mladú ženu dali po operácii žlčníka na JIS. „Barborka mi volala, že sa necíti dobre, že sa jej točí hlava. Mala nízky tlak a tak jej vraj lekári dali hore nohy. Potom som jej v noci aj písala, ale to mi už neodpovedala,“ zadúša sa plačom Denisa a dodáva, že dcérke volala aj na druhý deň ráno, ale márne. „Ona mi nebrala. Tak som volala snáď tisíckrát na rôzne čísla. Najskôr na chirurgiu, potom na JIS, no nikto mi nebral telefón. Nakoniec som sa dovolala na ARO, kde mi povedali, že Barborka má vnútorné krvácanie. Ona im omdlela a oživovali ju celých 40 minút. Mala opuchnutý mozog. Lekár mi povedal, že už nebude zdravá, a ja som len prosila, že mi to nevadí, hlavne, nech mi prežije,“ plače mama.