Prevratný patent košických bioinžinierov: Likvidátor vírusov odstráni koronu!

Vírusy nemajú šancu! Bioinžinieri zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity Košice vynašli elektrický reaktor, ktorý dokáže spoľahlivo zničiť všetky vírusy, baktérie či plesne.

V miestnosti patentovaný prístroj Beewair vytvorí sterilne čistý vzduch, a tak zaručí bezpečné prostredie. Prototyp likvidátora vírusov je už na svete. Strojári ho začnú vyrábať už v októbri. Košickí biomedicínski inžinieri vynašli v spolupráci s francúzskymi kolegami prístroj, ktorý nemá na svete obdobu.

„Naše patentované zariadenie Beewair nezachytáva vírusy, baktérie či plesne ako filtračné zariadenia, ale úplne ich likviduje. Jeho základom je elektrický reaktor. Reaktor generuje voľné radikály, ktoré rozkladajú vírusy a baktérie. Cez výstup vypúšťa úplne sterilný vzduch. Jeho prevádzka je nehlučná a vydrží roky,“ vysvetľuje dekan Strojníckej fakulty TUKE Jozef Živčák.

Prvé budú nemocnice

Prístroj dokáže signalizovať množstvo vírusov a baktérií. Pri vysokej kontaminácii svieti na červeno, pri strednej na zeleno. Modrou farbou oznamuje bezpečné prostredie. „Pripravujeme rôzne výkonnostné verzie podľa množstva pretekajúceho vzduchu cez zariadenie 60 m3/h až po 1 000 m3/h. Výrobu spustíme v októbri v našom Prototypovom a inovačnom centre,“ prezradil.

Zariadenie bude stáť od 1 800 do 4 200 eur. Bioinžinieri však v prvom rade chcú zásobiť ľudí v prvej línii. „Budeme Beewair dodávať do nemocníc a zdravotníckych zariadení, potom do prostredí, kde je vysoká koncentrácia ľudí - škôl a úradov. Takéto zariadenia by mali byť aj v obchodoch či v hromadnej doprave,“ hovorí Živčák. S kolegami už pracuje na ďalšom vývojovom rade, vhodnom do domovov sociálnych služieb.

„Zariadenie doplníme o diagnostiku na meranie kvality ovzdušia, ktoré by určilo výskyt organických prvkov. Chceme dosiahnuť čisté priestory pre najstaršiu populáciu v domovoch, kde sa vyskytujú rôzne typy ochorení,“ hovorí a dodáva: „Súčasná situácia je nepredstaviteľná, potrebujeme zničiť všetky vírusy!“ Košickí strojári pomáhajú v boji proti pandémii koronavírusu aj výrobou respirátorov, ochranných štítov či klipov na rúška. Zostrojili aj vlastný pľúcny ventilátor.