Veselice politikov neutíchajú, oženil sa aj Matovičov zákonodarca Čekovský: Najdlhšia svadba roka!

S politickými svadbami akoby sa v poslednom období roztrhlo vrece.

Po Michalovi Šipošovi (38) z OĽaNO a Jane Cigánikovej (39) zo SaS sa v rozmedzí pár týždňov dostal do chomúta aj ďalší poslanec Obyčajných ľudí Kristián Čekovský (29). Svojej vyvolenej marketérke Simonke po 8-ročnom vzťahu sľubil vernosť a lásku v obci Strážske pri Humennom. Svadobný obrad Kristiána so Simonkou sa konal v obci Hankovce, odkiaľ sa spolu s hosťami presunuli na zábavu do Strážskeho.

Mladomanželia dávali veľký dôraz na protikoronové opatrenia, čomu prispôsobili aj slávnosť. „Išli sme ešte nad rámec platných pravidiel a dobrovoľne sme to zosekali na 90 ľudí. Aj keď ešte platí, že mohlo byť do 150, radšej sme si povedali, že opatrnosti nikdy nie je dosť a dali sme to na menej,“ povedal pre Nový Čas Čekovský s tým, že časť oslavy sa odohrala vo vonkajšej časti reštaurácie.

vysvetlil mladoženáč Čekovský a dodal, že svadba sa konala vo veľkom štýle. „Boli sme do šiestej rána a manažérka reštaurácie nám vravela, že to bola najdlhšia svadba, akú tento rok mali,“ doplnil so smiechom.