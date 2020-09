Premiér Igor Matovič na svadbe so 150 ľuďmi bez rúška: Vyhne sa mastnej pokute?

Premiér Igor Matovič (47) bol minulý týždeň na svadbe svojho straníckeho kolegu Michala Šipoša (38).

Všetko by bolo v poriadku, keby mal na veselici so 155 ľuďmi rúško. Zabával sa však bez neho. Reakcie na seba nenechali dlho čakať a premiér sa stal terčom kritiky za to, že ostatných vyzýva na zodpovednosť a sám nejde príkladom. Podľa našich informácií by malo byť jeho porušenie nariadenia už v procese riešenia. Hygienici dlhodobo varujú, že podujatia s veľkým počtom ľudí a obzvlášť v uza­vretých priestoroch sú najrizikovejšie pri šírení koronavírusu.

Matovič preto neustále vyzýva ľudí na zodpovednosť a na poctivé nosenie rúšok v interiéri. Za ich nenosenie dokonca hrozí od polície mastná pokuta. Minulý týždeň sa však premiér, ktorý by mal ísť príkladom, akosi pozabudol a na svadbe, na ktorej bol svedkom svojmu kolegovi Šipošovi, odložil rúško bokom. V miestnosti bolo pritom vyše 150 ľudí, a ak by bol jeden z nich nakazený, mohlo to dopadnúť katastrofálne.

Veľké ospravedlnenie premiéra Matoviča Slovákom: Priznávam sa, je mi to ľúto

Na svadbe boli navyše aj minister financií Eduarda Heger či poslanec Jozef Pročko. Mnohí Slováci si po zhliadnutí fotiek zo svadby nedávali servítku pred ústa a premiéra ostro kritizovali za to, že nedodržiava pravidlá, ktoré sám núti dodržiavať. Matovič si napokon chybu priznal. „Svadba nebola tak, ako mala byť, ale cez rúško sa zle pije a je. Nechcete sa ani fotiť v rúšku. Áno, boli situácie, keď sme mali mať rúška, a je mi ľúto a ospravedlňujem sa, ak sme ich nemali. Myslím si, že takto prebiehajú všetky svadby na Slovensku,“ povedal premiér.

Podľa informácií Nového Času by mali premiéra už v tejto súvislosti riešiť. V prípade nenosenia rúška totiž hrozí od polície pokuta až do výšky 1 000 eur a v správnom konaní až do výšky 1 659 eur. Na Úrade vlády o tom zatiaľ nič netušia. „Nemáme vedomosť o riešení premiéra vo vami uvedenej súvislosti,“ povedala nám Tatiana Kmecová z Úradu vlády. Úrad verejného zdravotníctva nás s otázkami o premiérovom priestupku nasmeroval na policajné prezídium, kde nás odkázali na rezort vnútra. Z tade nám však odpovede do skončenia uzávierky neprišli.