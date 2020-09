Konflikt medzi Petrom Saganom a Woutom van Aertom bol poriadne vyostrený.

Slovenský cyklista v závere 11. etapy Tour de France 2020 podľa rozhodocov ramenom nedovolene vytlačil belgického súpera zo stajne Jumbo Visma.

í ¼í¾¬ Relive the final kilometre and the highly competitive finish that saw @CalebEwan win by a whisker to claim his 5th Tour stage win! í ¼í¿



í ¼í¾¬ Retrouvez le dernier kilomètre avec un sprint final de haute volée remporté par @CalebEwan í ¼í¿ #TDF2020 pic.twitter.com/3a9jkN47Ud — Tour de France™ (@LeTour) September 9, 2020

Zábery z cieľa ukázali, že medzi Saganom a Van Aertom vznikla menšia hádka a Belgičan navyše ukázal slovenskej hviezde vztýčený prostredník. To však nebolo všetko.

Najnovšie video zachytáva príchod Van Aerta k tímovému autobusu. Tam rozoberal záver etapy so svojimi kolegami. Na začiatku videa zaznie spojenie "achterlijk aap," čo v preklade znamená "hlúpa opica".